Ο Αθηναϊκός πέρασε με επιτυχία από την έδρα της Σοπρόν στην Ουγγαρία επικρατώντας με 61-71 και μπήκε στις οκτώ καλύτερες ομάδες του εφετινού EuroCup Γυναικών.

Παράλληλα και ο Παναθηναϊκός εγραψε ιστορία απέναντι στη Ζαγκλέμπιε μπροστά σε 7.829 φιλάθλους στο Telekom Center παίρνοντας επίσης την πολυπόθητη πρόκριση.

Οι δύο ομάδες θα ριχτούν στη «μάχη» των προημιτελικών με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να αντιμετωπίζει την Αβενίδα και με εκείνη της Σελέν Ερντέμ να κοντράρεται με τη Μερσίν με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά. Το μοναδικό σενάριο που μπορεί να φέρει αντιμέτωπες τις δύο ελληνικές ομάδες είναι μόνο σε περίπτωση που καταφέρουν να βρεθούν στον τελικό.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Εστουντιάντες με 68-72, στο δέυτερο παιχνίδι των «16» χάνοντας την ευκαιρία να αποτελέσει την τρίτη ομάδα που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα.