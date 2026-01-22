GWomen
pao_ath_eurokinissi
22/01/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup Γυναικών: Πρόκριση για Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό, το σενάριο για ελληνικό τελικό

Ευτυχία Οικονομίδου

Ιστορική μέρα για το μπάσκετ γυναικών με δύο ελληνικές ομάδες να προκρίνονται στους «8» του EuroCup Γυναικών. Παναθηναϊκός και Αθηναϊκός θα δώσουν τη δική τους... μάχη στην ευρωπαϊκή διοργάνωση και αυτό είναι το σενάριο που τις φέρνει αντιμέτωπες.

Ο Αθηναϊκός πέρασε με επιτυχία από την έδρα της Σοπρόν στην Ουγγαρία επικρατώντας με 61-71 και μπήκε στις οκτώ καλύτερες ομάδες του εφετινού EuroCup Γυναικών.

Παράλληλα και ο Παναθηναϊκός εγραψε ιστορία απέναντι στη Ζαγκλέμπιε μπροστά σε 7.829 φιλάθλους στο Telekom Center παίρνοντας επίσης την πολυπόθητη πρόκριση.

Οι δύο ομάδες θα ριχτούν στη «μάχη» των προημιτελικών με την ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου να αντιμετωπίζει την Αβενίδα και με εκείνη της Σελέν Ερντέμ να κοντράρεται με τη Μερσίν με στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά. Το μοναδικό σενάριο που μπορεί να φέρει αντιμέτωπες τις δύο ελληνικές ομάδες είναι μόνο σε περίπτωση που καταφέρουν να βρεθούν στον τελικό.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από την Εστουντιάντες με 68-72, στο δέυτερο παιχνίδι των «16» χάνοντας την ευκαιρία να αποτελέσει την τρίτη ομάδα που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα.

