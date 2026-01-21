Ερντέμ: «Αυτοί οι οπαδοί σε αυτό το γήπεδο είναι κάτι απερίγραπτο»
Ιστορική βραδιά για το μπάσκετ γυναικών και για τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε στους «8» του EuroCup Γυναικών γράφοντας ιστορία απέναντι στη Ζαγκλέμπιε!
Οι «πράσινες μπορεί να μην επικράτησαν (ηττήθηκαν με 93-94), όμως λόγω της διαφοράς από το πρώτο ματς πανηγύρισαν μία τεράστια πρόκριση μπροστά στους 7.829 φιλάθλους τους.
Η Σελέν Ερντέμ στις δηλώσεις μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την στήριξη του κόσμου.
Αναλυτικά
«Απόψε αυτό που ζήσαμε ήταν κάτι μαγικό και ελπίζω να μπορέσουν να το ζήσουν και άλλες και άλλοι εμπλεκόμενοι στις γυναικείες διοργανώσεις μπάσκετ. Αυτοί οι οπαδοί σε αυτό το γήπεδο είναι κάτι απερίγραπτο»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.