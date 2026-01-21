Ερντέμ: «Αυτοί οι οπαδοί σε αυτό το γήπεδο είναι κάτι απερίγραπτο»

Η Σελέν Ερντέμ μίλησε για την στήριξη του κόσμου στο Telekom Center Athens μετά την ιστορική πρόκριση του Παναθηναϊκού.

Ιστορική βραδιά για το μπάσκετ γυναικών και για τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε στους «8» του EuroCup Γυναικών γράφοντας ιστορία απέναντι στη Ζαγκλέμπιε!

Οι «πράσινες μπορεί να μην επικράτησαν (ηττήθηκαν με 93-94), όμως λόγω της διαφοράς από το πρώτο ματς πανηγύρισαν μία τεράστια πρόκριση μπροστά στους 7.829 φιλάθλους τους.

Η Σελέν Ερντέμ στις δηλώσεις μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την στήριξη του κόσμου.

Αναλυτικά

«Απόψε αυτό που ζήσαμε ήταν κάτι μαγικό και ελπίζω να μπορέσουν να το ζήσουν και άλλες και άλλοι εμπλεκόμενοι στις γυναικείες διοργανώσεις μπάσκετ. Αυτοί οι οπαδοί σε αυτό το γήπεδο είναι κάτι απερίγραπτο»