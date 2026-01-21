Παναθηναϊκός - Ζαγκλέμπιε 93-94: Ιστορική πρόκριση στους «8» του EuroCup μπροστά σε 7.829 φιλάθλους!

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην κατάφερε να νικήσει (ηττήθηκε με 93-94), όμως λόγω της διαφόρας από το πρώτο ματς κόντρα στη Ζαγκλέμπιε πανηγύρισε την πρόκριση στους «8» του EuroCup Γυναικών για πρώτη φορά στην ιστορία του!

Ιστορική βραδιά για το μπάσκετ γυναικών και για τον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε στους «8» του EuroCup Γυναικών γράφοντας ιστορία απέναντι στη Ζαγκλέμπιε!

Οι «πράσινες μπορεί να μην επικράτησαν (ηττήθηκαν με 93-94), όμως λόγω της διαφοράς από το πρώτο ματς πανηγύρισαν μία τεράστια πρόκριση μπροστά στους 7.829 φιλάθλους τους που έδωσαν δυναμικό «παρών» στο Telekom Center Athens σημειώνοντας μάλιστα Πανελλήνιο ρεκόρ μπαίνοντας και στο Top-10 όλης της Ευρώπης όσον αφορά την προσέλευση.

Παναθηναϊκός - Ζαγκλέμπιε: Το ματς

Το παιχνίδι ήταν σίγουρα πιο ανταγωνιστικό από εκείνο στην Πολωνία, με τις «πράσινες» να έχουν τον αέρα των 27 πόντων που είχαν επικρατήσει στο εκτός έδρας πρώτο ματς. Οι φιλοξενούμενες διατηρούσαν σταθερά ένα μικρό προβάδισμα με τη Φιτζέραλντ να βρίσκει αντίδραση με δικό της σερί (15-15). Ακολούθησαν Πρινς και Κριμίλη που έδωσαν ώθηση στις «πράσινες» που πέρασαν μπροστά για το 20-15. Η Τέιλορ όμως ήταν εκείνη που έφερε την ομάδα της έναν πόντο μακριά από την ισοφάριση στο φινάλε του δεκαλέπτου (25-24).

Η Κριμίλη συνέχισε το... βιολί της από την περιφέρεια ξεσηκώνοντας τους φιλάθλους του τριφυλλιού, με την Πίκα από πλευράς Ζαγκλέμπιε να βάζει μπροστά την ομάδα της (30-31). Η Κριμίλη απάντησε ξανά από τα 6.75 (33-31), όμως οι φιλοξενούμενες κατάφεραν ξανά να προσπεράσουν (35-36). Χέρι-χέρι πήγαιναν οι δύο ομάδες στο σκορ μέχρι και το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (42-43).

 

Μετά την ανάπαυλα, η Ζαγκλέμπιε μπήκε πιο δυναμικά στο ματς με ένα επιμέρους 1-5 προσπαθώντας να χτίσει διαφορά (43-48). Η Σπανού μείωσε στο 45-48, αλλά η πολωνική ομάδα έχτισε προβάδισμα 8 πόντων (45-53). Η Πρινς από τη γραμμή των βολών μείωσε στους 4 (49-53), όμως η Τέιλορ διατηρούσε τη Ζαγκλέμπιε στις παρυφές της διψήφιας διαφοράς (51-60). Με ένα επιμέρους 9-2 υπέρ του Παναθηναϊκού μείωσαν στο καλάθι (62-64), ωστόσο οι φιλοξενούμενες διατηρούσαν τα ηνία (62-66).

Ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο δεκάλεπτο, λόγω και της ευστοχίας από την περιφέρεια για τις φιλοξενούμενες, όμως η Κριμίλη κατάφερε να μειώσει στον πόντο για το 91-92 13 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε. Η νίκη δεν ήρθε εν τέλει, ωστόσο η ιστορική πρόκριση είναι γεγονός!

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 42-43, 62-66, 93-94.

Panathinaikos A.C. (Women)FG2PT3PTFTREB
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%ODTASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2Feyonda Fitzgerald *36:26198/1942%7/1354%1/617%2/367%15691610-217
4Anna Stamolamprou20:4262/1020%2/540%0/50%2/2100%2134300035
12Samantha Galanopoulos *25:1921/333%1/333%0/00%0/00%0111400022
15Artemis Spanou *35:34154/1429%4/850%0/60%7/888%281055341021
17Kristine Vitola07:5121/250%1/250%0/00%0/00%21300000-14
21Ioanna Krimili *37:38196/1250%2/540%4/757%3/3100%12323140-621
24Anthoula Chatzigiakoumi00:0700/00%0/00%0/00%0/00%00000000-20
77Sedona Prince *36:243010/1283%10/1283%0/00%10/1283%871524112145
TOTAL9332/7244%27/4856%5/2421%24/2886%182745232011103115

MB Zagłębie Sosnowiec (Women)FG2PT3PTFTREB
#PlayerMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%ODTASTPFTOSTLBLK+/-EFF
1Sydney Taylor *33:363810/1953%7/978%3/1030%15/1788%03363520633
8Aleksandra Kuczynska *37:40195/1050%2/540%3/560%6/6100%04442221-123
9Martyna Pyka *37:40177/1354%4/850%3/560%0/00%02212320-113
24Ewelina Jackowska20:5620/10%0/10%0/00%2/2100%1452500008
25Catherine Reese *20:3183/650%3/560%0/10%2/367%04444210711
32Natalia Kurach *31:3842/633%2/450%0/20%0/00%23514020-88
93Maria Burliga15:3963/475%3/3100%0/10%0/10%1231120006
97Nina Micek02:2000/10%0/10%0/00%0/00%00001100-20
TOTAL9430/6050%21/3658%9/2438%25/2986%6253119231591100
@Photo credits: INTIME
     

