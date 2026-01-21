Που θα δείτε τον αγώνα του Πανιωνίου με την Τουρκ Τέλεκομ για το EuroCup

Πανιώνιος: που θα δείτε τον αγώνα με την Τουρκ Τέλεκομ για το EuroCup
Ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Τουρκ Τέλεκομ για την 15η αγωνιστική του EuroCup, όπου παραμένει στην τελευταία θέση του Group B με απολογισμό δύο νίκες και 12 ήττες.
Οι «κυανέρυθροι» πήραν σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Προμηθέα και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα με την Τουρκ Τέλεκομ, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 19:30, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start.
Group B - 15η αγωνιστική
Τρίτη 20/1
- Τσέμνιτζ-Μπουργκ 88-82
Τετάρτη 21/1
- 19:00 Λιετκαμπέλις-Τρέντο
- 19:00 Μπεσίκτας-Μπουντούτσνοστ
- 19:30 Πανιώνιος-Τουρκ Τέλεκομ
- 21:30 Λόντον Λάιονς-Ουλμ
Κατάταξη
- * Μπουργκ 11-4
- Μπεσίκτας 10-4
- Μπουντούτσνοστ 9-5
- Τουρκ Τέλεκομ 9-5
- Τρέντο 8-6
- Τσέμνιτζ 8-7
- Ουλμ 6-8
- Λόντον Λάιονς 5-9
- Λιετκαμπέλις 3-11
- Πανιώνιος 2-12
* Έχει προκριθεί στα playoffs
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.