Που θα δείτε τον αγώνα του Πανιωνίου με την Τουρκ Τέλεκομ για το EuroCup

Ο Πανιώνιος υποδέχεται την Τουρκ Τέλεκομ στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής του EuroCup (21/1, 19:30), έχοντας βελτιώσει την εικόνα του το τελευταίο διάστημα.

Ο Πανιώνιος φιλοξενεί την Τουρκ Τέλεκομ για την 15η αγωνιστική του EuroCup, όπου παραμένει στην τελευταία θέση του Group B με απολογισμό δύο νίκες και 12 ήττες.

Οι «κυανέρυθροι» πήραν σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Προμηθέα και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στον αγώνα με την Τουρκ Τέλεκομ, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, στις 19:30, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Group B - 15η αγωνιστική

Τρίτη 20/1

Τσέμνιτζ-Μπουργκ 88-82

Τετάρτη 21/1

19:00 Λιετκαμπέλις-Τρέντο

19:00 Μπεσίκτας-Μπουντούτσνοστ

19:30 Πανιώνιος-Τουρκ Τέλεκομ

21:30 Λόντον Λάιονς-Ουλμ

Κατάταξη

* Μπουργκ 11-4 Μπεσίκτας 10-4 Μπουντούτσνοστ 9-5 Τουρκ Τέλεκομ 9-5 Τρέντο 8-6 Τσέμνιτζ 8-7 Ουλμ 6-8 Λόντον Λάιονς 5-9 Λιετκαμπέλις 3-11 Πανιώνιος 2-12

* Έχει προκριθεί στα playoffs