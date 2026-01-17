Ο Πανιώνιος με μεγάλη εμφάνιση του Νέιτ Γουότσον επικράτησε (91-87) του Προμηθέα στην Πάτρα για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL και έκανε βήμα προς την παραμονή.

Με τον Νέιτ Γουότσον να κυριαρχεί στις δυο ρακέτες ο Πανιώνιος πέρασε (91-87) από την έδρα του Προμηθέα για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του στόχου της παραμονής στην κατηγορία.

Ο Αμερικανός σέντερ τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Τζάκσον Κρούζερ με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Από τους γηπεδούχους ο Ρομπ Γκρέι σταμάτησε στους 30 πόντους και ο Κένταλ Κόλεμαν στους 15, αλλά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την ήττα για την ομάδα τους.

Ο Πανιώνιος έχει πλέον ρεκόρ 3-11, ενώ ο Προμηθέας έχει 6 νίκες και 8 ήττες.

Προμηθέας-Πανιώνιος: Ο αγώνας

Ο Πανιώνιος από το ξεκίνημα της αναμέτρησης είχε τον πλήρη έλεγχο με τον Νέιτ Γουότσον να κυριαρχεί στις δυο ρακέτες. Οι παίκτες του Νέναντ Μάρκοβιτς ξέφυγαν με 9 πόντους (12-21 στο 7.20’’) με τον Τζάκσον Κρούζερ να αποτελεί τον δεύτερο επιθετικά πόλο της ομάδας του Πανιωνίου.

Την ίδια στιγμή οι γηπεδούχοι στηρίζονταν στον Ρομπ Γκρέι (είχε 16 πόντους στο πρώτο ημίχρονο) και τον Κένταλ Κόλεμαν (9 πόντους). Οι παίκτες του Κούρο Σεγκούρα μείωσαν (21-27 στο 10’) στο τέλος της πρώτης περιόδου, αλλά στη συνέχεια η εξαιρετική εμφάνιση του Νέιτ Γουότσον (τελείωσε το πρώτο 20λεπτο με 21 πόντους και 8/9 δίποντα) έδωσε τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να βρεθούν μπροστά με 13 πόντους (23-36 στο 15’).

Η πίεση στην άμυνα και κάποια δύσκολα καλάθια των Γκρέι και Κόλεμαν επέτρεψαν στον Προμηθέα να επιστρέψει φτάνοντας σε απόσταση... αναπνοής (37-38 στο 17.20’’). Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον «Ιστορικό» να έχει το «πάνω χέρι» (43-47 στο 20’), καθώς ο Τζόρνταν Τάκερ και ο Τζουμπριλ Μπέλο-Οσάτζιε φάνηκε να μην είναι ακόμη έτοιμοι για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τόσο σημαντικού αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Πατρινοί μπήκαν αποφασισμένοι να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και με τον Γκρέϊ και τον Καραγιαννίδη πέρασαν μπροστά (55-51 στο 23.30’’). Ο Γουότσον και ο Κρούζερ έβαλαν ξανά σε θέση... οδηγού τον Πανιώνιο (67-70 στο 30’).

Ο Τζόρνταν Τάκερ έδωσε λύσεις για τον Προμηθέα (72-73 στο 31’), αλλά με καλάθι του Γουότσον και τρίποντο του Κρούζερ οι «κυανέρυθροι» ξέφυγαν με 7 πόντους (78-85 στο 36.30’’). Παρά τις ηρωϊκές προσπάθειες του Γκρέι και του Τάκερ ο Πανιώνιος δεν έχασε τον έλεγχο (84-87 στο 39’) και στη συνέχεια ένα μεγάλο καλάθι του Αλέξανδρου Νικολαΐδη (84-89 στα 39 δευτερόλεπτα) «κλείδωσε» τη νίκη για τον «Ιστορικό» που πήρε μεγάλη ανάσα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος...

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 43-47, 67-70, 87-91.

Ο MVP: Ο Νέιτ Γουότσον δεν είχε αντίπαλο στη ρακέτα και τελείωσε τον αγώνα με 26 πόντους (12/14 δίποντα), 13 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 τάπες σε 31:49 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 34 βαθμούς στην αξιολόγηση.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ρομπ Γκρέϊ έφτασε τους 30 πόντους, είχε ακόμη 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 36 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 32 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Οι 24 ασίστ του Πανιωνίου εξηγούν γιατί είχε τον έλεγχο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Προμηθέα στην Πάτρα.

# Player POS MIN PTS FG FG% 2P 2P% 3P 3P% FT FT% OFF DEF REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index 4 K. Coleman PF 26:28 15 6-11 54 4-6 66 2-5 40 1-1 100 1 3 4 1 0 1 0 1 3 3 5 16 5 N. Plotas SG 13:27 6 2-4 50 2-3 66 0-1 0 2-2 100 2 2 4 1 0 0 0 0 4 2 -15 9 7 T. Bazinas PG 25:09 10 3-8 37 2-3 66 1-5 20 3-3 100 2 3 5 5 3 1 0 0 4 3 4 13 30 J. Skliros C 5:11 0 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -4 -1 32 R. Gray SG 36:00 30 8-16 50 6-10 60 2-6 33 12-13 92 0 5 5 5 1 2 0 0 0 9 1 32 0 C. Harris SG 17:58 6 2-9 22 2-8 25 0-1 0 2-4 50 0 2 2 3 2 0 0 0 4 2 -1 0 3 J. Tucker SF 26:38 10 3-15 20 0-4 0 3-11 27 1-1 100 0 3 3 0 1 0 0 0 1 3 -1 0 12 A. Lagios G 20:15 2 1-2 50 1-2 50 0-0 0 0-0 0 3 2 5 2 0 0 1 0 2 0 1 9 13 J. Belo-Osagie PF 4:50 1 0-2 0 0-2 0 0-0 0 1-2 50 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 -6 -1 19 I. Komnianidis SG 0:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 A. Karagiannidis F 20:12 7 3-5 60 3-5 60 0-0 0 1-2 50 2 5 7 0 1 1 1 0 2 2 -2 12 77 S. Stavrakopoulos SG 3:52 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2 0 Team / Coach 5 1 6 1 TEAM TOTALS 87 28-74 37 20-45 44 8-29 27 23-28 82 17 27 44 17 9 5 2 2 24 25