Γκίκας: «Παλεύουμε για τη σωτηρία μας, δεν έχει κριθεί τίποτα»

Στον απολογισμό του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος, όπως και στην πορεία του Πανιωνίου τη φετινή σεζόν, αναφέρθηκε ο Νίκος Γκίκας, μιλώντας στο WEB Radio της ΕΟΚ.

Ο Έλληνας γκαρντ επιπλέον πρόσθεσε, πως δεν έχει έχει φύγει ο κίνδυνος υποβιβασμού ακόμα για τον «ιστορικό» και τόνισε πως δεν έχει κριθεί τίποτα και θα αργήσει να κριθεί.

Ο Πανιώνιος βρίσκεται ακόμα στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ τρεις νίκες και 11 ήττες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκος Γκίκας:

Για τον απολογισμό του 1ου γύρου: «Τα ρόστερ δε δίνουν τις νίκες από την αρχή. Με βάση τα ονόματα, πολλοί πιστεύαμε ότι θα ήμασταν καλύτεροι, αλλά έχουμε ταυτόχρονα το EuroCup και το ελληνικό πρωτάθλημα. Έπρεπε να το αποδεικνύουμε κάθε Σάββατο και Τετάρτη. Υπήρχαν κάποιες ανορθογραφίες και διάφοροι κακοί χειρισμοί που κάναμε τόσο κακό γύρο, που δε θυμάμαι να έχω ξανακάνει τέτοιο σερί ηττών. Αυτά όμως πέρασαν, έχουμε δείξει ότι έχουμε αλλάξει εμφανέστατα.

Η έλευση του κόουτς Μάρκοβιτς και των Τέιλορ-Τόμασον έχουν βοηθήσει στην αλλαγή της εικόνας. Πλέον, πάμε να νικήσουμε όλα τα ματς με ξεκάθαρους ρόλους και στόχους».

Για την ψυχολογική επιρροή μετά από σερί ηττών: «Όσο πιο έμπειρος είσαι, έχεις και περισσότερες σκέψεις για το πώς μπορείς να βελτιώσεις μία κατάσταση όταν δε γίνονται πράγματα που παλαιότερα λειτουργούσαν. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι έγιναν πολλά λάθη και ατυχίες, όλα τα κακά της μοίρας έτυχαν σε εμάς. Το χειρότερο είναι ότι είμαστε σε μία ομάδα που έχει πίεση λόγω κόσμου.

Η κατηφόρα του αρνητικού σερί που βρισκόμασταν είχε και την ανάλογη πίεση στους ώμους μας. Τώρα έχει ελαττωθεί αρκετά, ήταν όντως δύσκολες στιγμές».

Για το αν παραμένει ο κίνδυνος του υποβιβασμού: «Είναι τεράστιος, παίζουμε ακόμα για να σωθούμε. Μετά το “διπλό” του Κολοσσού στη Μύκονο, αποδεικνύεται ότι αν δεν είχαμε νικήσει τον Προμηθέα θα είχαμε χειρότερη θέση, σαν να μην είχαμε κάνει τίποτα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η πίστη ότι κάθε ματς μπορούμε να το νικήσουμε.

Έναν μήνα πριν δεν πιστεύαμε τίποτα, που έτσι γινόταν. Σίγουρα παλεύουμε για τη σωτηρία μας, δεν έχει κριθεί τίποτα και θα αργήσει να κριθεί».

Για τη συμμετοχή του Πανιωνίου στο EuroCup: «Για εμάς τους αθλητές είναι προτιμότερο να παίζουμε δύο ματς τη βδομάδα από το να κάνουμε προπονήσεις. Αν σε πάρει η μπάλα όμως, σε πιάνει από τα μαλλιά και δεν προλαβαίνεις να σώσεις τίποτα. Συμφωνώ ότι για να μπεις σε μία τέτοια διοργάνωση πρέπει να έχεις κατάλληλο ρόστερ και περιβάλλον γύρω από αυτό στον αθλητή. Πρέπει το ρόστερ να είναι σε κατάλληλη ηλικία και να έχουν οι παίκτες εμπειρία να ανταπεξέλθουν σε τρία παιχνίδια ανά εβδομάδα και να μην έχεις θέμα στο πρωτάθλημα. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα στο παρελθόν».

Για το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της GBL: «Δεν το περίμενα, για να πω την αλήθεια. Εγώ βίωσα τα χειρότερα χρόνια της GBL. Ήμουν στην Κηφισιά με το μικρότερο μπάτζετ όλων των εποχών και τερματίσαμε 5οι. Είναι ευλογία για το πρωτάθλημα και δεν το περίμενα. Εμφανίστηκαν άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν και να εδραιωθούν στον χώρο του μπάσκετ.

Χαίρομαι που έστω και στη δύση της καριέρας μου βλέπω ότι ξεκινάει κάτι μεγάλο και δε θα ζήσουμε τα άσχημα χρόνια του παρελθόντος».

Για το “δέσιμό” του με τον Πανιώνιο: «Ξεκίνησα στον Φιλαθλητικό και με τα άλλα παιδιά ανεβήκαμε μέχρι την τότε Α2. Το να ανέβω από την Α2 στην Α1 είναι κάτι το οποίο δεν το κατάφερα στο ξεκίνημα μου. Μετά πήγα στον Άρη. Το να το καταφέρουμε να ανέβουμε ήταν κάτι που στον Γιάννη, στον Θανάση, στον Σαλούστρο και τα άλλα παιδιά μας είχε μείνει. Ήταν η πρώτη μεγάλη αποτυχία που κάναμε. Το σπίτι μου είναι στη Νέα Σμύρνη και ξέρω τι εστί. Έχω και φίλους Πανιώνιους.

Μικρός πήγαινα στο γήπεδο αλλά δεν είχα μεγάλο “δέσιμο”. Στην Α2 ζεις πιο ανθρώπινες στιγμές. Όταν φτιάχνεις μία ομάδα για να πρωταγωνιστήσεις και να ανέβεις, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, και όταν κάνεις και ήττες που έφεραν δύσκολες στιγμές, υπήρχαν δύσκολες καταστάσεις και για να τις διαχειριστείς θέλει αγάπη. Όταν ανεβαίνεις με μία ομάδα “δένεσαι”. Πέρυσι κάναμε καλή πορεία επίσης. Πριν δύο χρόνια παίζαμε στα Λιόσια για την άνοδο και τώρα παίζουμε στο EuroCup».

