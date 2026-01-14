Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του, με τη φανέλα του Άρη και αγωνίστηκε για 14:27 λεπτά.

Εφιαλτικό βράδυ για τον Άρη, αφού εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και υπέστη βαριά ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, με 77-96 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του EuroCup. Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς... πλήρωσε τα χαμένα ριμπάουντ, καθώς και την κακή αμυντική λειτουργεία και υπέστη μία από τις πιο βαριές ήττες τη φετινή χρονιά.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του, με τη φανέλα του Άρη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πέρασε στην αναμέτρηση μόλις δύο λεπτά μετά το τζάμπολ.

Ο Έλληνας σέντερ, πέτυχε 4 πόντους (1/1 δίποντο, 2/4 βολές), μάζεψε 1 ριμπάουντ, είχε μία ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλολ, ενώ αποκελίστηκε και με 5 φάουλ, σε 14:27 λεπτά συμμετοχής.