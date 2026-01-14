Κώστας Αντετοκούνμπο: Αυτά έκανε στο ντεμπούτο του με τον Άρη
Εφιαλτικό βράδυ για τον Άρη, αφού εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και υπέστη βαριά ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, με 77-96 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του EuroCup. Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς... πλήρωσε τα χαμένα ριμπάουντ, καθώς και την κακή αμυντική λειτουργεία και υπέστη μία από τις πιο βαριές ήττες τη φετινή χρονιά.
- Το buzzer beater της Γούλφολκ που «καθάρισε» σε νεκρό χρόνο την Εστουντιάντες
- Μίλιτσιτς: «Είναι ντροπιαστικό, δεν είναι εικόνα αυτή»
- Κατώτερος των περιστάσεων, σε ένα εφιαλτικό βράδυ
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του, με τη φανέλα του Άρη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως πέρασε στην αναμέτρηση μόλις δύο λεπτά μετά το τζάμπολ.
Ο Έλληνας σέντερ, πέτυχε 4 πόντους (1/1 δίποντο, 2/4 βολές), μάζεψε 1 ριμπάουντ, είχε μία ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλολ, ενώ αποκελίστηκε και με 5 φάουλ, σε 14:27 λεπτά συμμετοχής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.