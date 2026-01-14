Άρης - Χάποελ - Ιερουσαλήμ 77-96: Κατώτερος των περιστάσεων, σε ένα εφιαλτικό βράδυ

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ, επικράτησε του Άρη με 96-77, στο «Αλεξάνδρειο». Η ομάδα του Μίλισιτς, παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων και δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστική κόντρα στους Ισραηλινούς.

Εφιαλτικό βράδυ για τον Άρη, αφού εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και υπέστη βαριά ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, με 77-96 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του EuroCup. Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς... πλήρωσε τα χαμένα ριμπάουντ, καθώς και την κακή αμυντική λειτουργεία και υπέστη μία από τις πιο βαριές ήττες τη φετινή χρονιά.

Άρης - Χάποελ - Ιερουσαλήμ: Ο αγώνας:

Η Χάποελ ξεκίνησε καλύτερα στην αναμέτρηση, εκμεταλλεύοντας την αδυναμία του Άρη στη ρακέτα και πήρε από νωρίς το προβάδισμα (0-8, 3’), ενώ στη συνέχεια απέκτησε και… αέρα 11 πόντων (5-16, 6’), έπειτα από τρίποντο του Ζούσμαν. Τα χαμένα ριμπάουντ των γηπεδούχων (3 Άρης -10 Χάποελ), όπως και η ευστοχία των Ισραηλινών έξω από τη γραμμή των 6.75, (4/6, 66,7%), ήταν τα στοιχεία που έδωσαν στους φιλοξενούμενους την υπεροχή, στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. (16-27, 10’).

Με την έναρξη της 2ης περιόδου, παρότι βελτίωσε την άμυνά του ο Άρης, πλήρωσε την αστοχία του, και δεν τον άφησε να μειώσει τη διαφορά για να τη ρίξει από τη διψήφια τιμή (24-35, 16’).

Δύο διαδοχικά εύστοχα τρίποντα από Τζόουνς και Μήτρου Λονγκ, έχτισαν ένα γρήγορο σερί (6-0) και «ψαλίδισαν» την απόσταση των δύο ομάδων στο σκορ, φτάνοντας έως και τους -5 (30-35, 16’). Ωστόσο, ένα επιθετικό ξέσπασμα από την ισραηλινή ομάδα, ήταν αρκετό έτσι ώστε να πάρει εκ νέου ένα ασφαλές προβάδισμα, της τάξεως των 9 πόντων στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. (37-46).

 

Μετά την ανάπαυλα, η Χάποελ ανάγκασε την ομάδα της Θεσσαλονίκης να υποπέσει σε αλλεπάλληλα σφάλματα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να διευρύνει ακόμα περισσότερο την επιμέρους διαφορά μετά από τρίποντο του Γουίνστον, κάνοντας το (47-59, 25’). Λίγο πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου, όλα πήγαιναν λάθος για την ομάδα του Μίλιτσιτς και στις δύο πλευρές του γηπέδου, και η διαφορά... εκτοξεύτηκε, (52-72, 29'). Τα αίματα... άναψαν στο 4ο δεκάλεπτο, ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί και αυτό οδήγησε αμφότερες τις ομάδες να είναι πιο νευρικές σε άμυνα και επίθεση. Τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης,είχαν διαδικαστικό χαρακτήρα με τη διαφορά να έχει φτάσει μέχρι και τους 29, (63-92, 36').

MVP ΗΤΑΝ Ο… Καντίν Κάρλινγκτον, με 17 πόντους (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/6 βολές) και 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ ΗΤΑΝ Ο… Μπράις Τζόουνς με 17 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ… Τα 40 ριμπάουντ της Χάποελ, έναντι των 27 του Άρη.

Τα δεκάλεπτα: 16-27, 37-46, 52-73,77-96

Aris Thessaloniki Betsson2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-PIR
#Players
0E. Long *23:47120/30.0%4/757.1%0/00.0%1124340077
3B. Jones *20:16175/771.4%1/250.0%4/4100%224354011414
5A. Noua *27:57131/333.3%3/650.0%2/2100%055013111111
7B. Forbes08:4721/250%0/10%0/00%0001000010
10J. Forester *13:1220/10%0/00%2/2100%0220300011
11S. Poulianitis13:3752/2100%0/10%1/1100%0112121077
13E. Bochoridis15:0600/20%0/10%0/00%1012200000
23S. Enoch10:3421/250%0/00%0/00%1010000011
25R. Harrell10:4151/333.3%1/333.3%1/250%0220120199
33D. Andjusic *24:4682/450%2/450%1/250%0221120111
37K. Antetokounmpo *14:2741/1100%0/00%2/450%1011511027
98A. Kulboka11:5072/2100%1/333.3%0/00%0330010044
TOTAL195:007716/3250.0%11/2642.3%12/1580%819271425194264
Hapoel Midtown JerusalemFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0J. Smith15:0652/366.7%2/2100%0/00%1/250%213022105
1J. Harper *23:42172/633.3%2/366.7%3/560%4/4100%0225431119
3K. Carrington *23:25173/650%3/650%2/450%5/683.3%0003603022
5A. Wiley *16:3493/837.5%3/837.5%0/00%3/3100%7180310111
8C. Winston *18:23143/3100%2/540%0/00%2/2100%0111322011
13R. Huber05:4321/250%1/250%0/00%0/00%000100001
15N. Levi *10:5921/1100%1/1100%0/00%0/00%022000003
22A. Lamb20:05103/560%3/560%1/333.3%1/250%1784111016
33I. Mobley21:4652/366.7%0/20%0/20%0/00%437021009
44D. Skapintsev07:0421/1100%0/10%0/10%0/00%101132000
50Y. Zoosman *18:54102/2100%2/2100%0/00%0/00%011001009
91J. James18:1930/10%0/10%1/250%0/00%022111103
Team/Coaches21244500
TOTAL2009623/4156.1%23/4156.1%11/2740.7%17/2277.3%172340162415113113
     

