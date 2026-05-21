Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μεταξύ αντιπροσωπείας της ΚΑΕ Άρης με τον Τσους Μπουένο, οι «κίτρινοι» εξήγησαν το μακροπρόθεσμο πλάνο τους.

Στη συνάντηση με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, η ΚΑΕ Άρης εκπροσωπήθηκε από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, τον Διευθύνων Σύμβουλο, Αγαπητό Διακογιάννη αλλά και τον General Manager, Νίκο Ζήση. Βασικός στόχος των «κίτρινων» ήταν να εξηγήσουν στον ισχυρό άνδρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, το μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης της εταιρίας παράλληλα της επένδυσης στην οποία σκοπεύει να προχωρήσει η ιδιοκτησία της ΚΑΕ.

Εξήγησαν επίσης ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος του Άρη είναι να φτάσει στο σημείο δημιουργίας όλων των προϋποθέσεων για την επιστροφή του στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ καθώς επίσης και ότι αυτός δεν εμπλέκει μόνο το αγωνιστικό κομμάτι αλλά το legacy του club, το οργανωτικό αλλά και τις γηπεδικές εγκαταστάσεις.

Στάθηκαν μάλιστα στο πλάνο αύξησης της χωρητικότητας του Αλεξανδρείου. Την ίδια αξία είχαν τα λόγια και του Τσους Μπουένο ο οποίος στάθηκε στο δικό του σχέδιο ανάπτυξης της διοργάνωσης εξηγώντας επίσης ότι η Euroleague θέλει club με ισχυρή βάση, legacy και τα οποία έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην εξέλιξη του αθλήματος.

Επί της ουσίας, επρόκειτο για την πρώτη δια ζώσης συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών η οποία όμως έχει την αξία της για την ενημέρωση της Euroleague για το πλάνο του Άρη.