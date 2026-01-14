Μίλιτσιτς: «Είναι ντροπιαστικό, δεν είναι εικόνα αυτή»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν οργισμένος μετά τη νέα βαριά ήττα του Άρη από τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ και αναφέρθηκε στη νοοτροπία των παικτών του.

Ο Άρης γνώρισε νέα εντός έδρας βαριά ήττα και ο προπονητής του – μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου – ήταν οργισμένος. «Είπαμε να παλέψουμε στα ριμπάουντ. Είναι ντροπιαστικό αυτό που γίνεται ειδικά για τους ψηλούς. Δεν έγινε τίποτα από αυτά που είπαμε πριν τον αγώνα…Πληρώνεσαι άρα πρέπει να παλεύεις, να μην πετάς τις ευκαιρίες και τα λόγια μας στα σκουπίδια. Αν δεν μπορείς τότε δεν έχεις καμία θέση στην ομάδα».

Εκεί ρωτήθηκε για το τι θα ήθελε να αλλάξει. «Θέλω να αλλάξω την πνευματική κατάσταση των παικτών μου, την νοοτροπία τους, να δίνουν μάχες για το ριμπάουντ, να παλεύουν σε κάθε φάση, να βγαίνει κάποιος με πέντε φάουλ γιατί παίζει σκληρή άμυνα» και ρωτήθηκε γενικώς για την εικόνα της στην άμυνα. «Δεν πιστεύω πως οι παίκτες δεν ακολουθούν το πλάνο μου. Είναι ικανότητα και συγκέντρωση του κάθε παίκτη ξεχωριστά, την ώρα του αγώνα. Στην προπόνηση η εικόνα είναι διαφορετική. Έχουμε αυτούς που έχουμε, αλλά πρέπει να δουλέψουμε με αυτούς που έχουμε. Αν περιμένατε με σιγουριά πως θα κερδίζαμε την Χάποελ Ιερουσαλήμ, τότε δεν έχετε ιδέα από μπάσκετ. Χάσαμε 17 επιθετικά ριμπάουντ και αν είχαμε 10 περισσότερα, τότε θα είχαμε 10 παραπάνω κατοχές εμείς και 10 λιγότερες ο αντίπαλος. Αλλά δεν είχαμε και το νούμερο αυτό είναι απαράδεκτο».

Σε ερώτηση για την απόδοση του Κώστα Αντετοκούνμπο απάντησε ότι… «ο Κώστας μπήκε γιατί χρειαζόμασταν ενέργεια μέσα στην ρακέτα. Έχουμε αρκετά κορμιά, αλλά πρέπει να βάλουμε καρδιά στην ομάδα. Είχε δύο προπονήσεις και τον βάλαμε να παίξει για να προσαρμοστεί ενόψει του αγώνα του Κυπέλλου. Με τον Κώστα, χωρίς τον Κώστα, πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία μας όσον αφορά την μάχη των ριμπάουντ. Πληρώνεσαι γι’ αυτό και αν δεν μπορείς να το κάνεις, τότε πρέπει να φύγεις. Πρέπει να παλεύουμε για τα ριμπάουντ, δεν είναι εικόνα αυτή για την ομάδα».