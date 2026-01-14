Ολυμπιακός: Το νικητήριο buzzer beater της Γούλφολκ

Ολυμπιακός: Το νικητήριο buzzer beater της Γούλφολκ

Αχιλλέας Μαυροδόντης
Γούλφολκ

bet365

Η Γούλφολκ σκόραρε σε νεκρό χρόνο και ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Εστουντιάντες (85-86), κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του EuroCup Γυναικών.

Ο Ολυμπιακός είναι με το μισό πόδι στην επόμενη φάση του EuroCup Γυναικών, καθώς με τεράστιο τρίποντο της Γούλφολκ πέρασε από την έδρα της Εστουντιάντες με 85-86.

Πλέον ο Ολυμπιακός θέλει νίκη με οποιαδήποτε διαφορά στο δεύτερο παιχνίδι (22/1, 19:00), ώστε να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του EuroCup Γυναικών.

Το μεγάλο buzzer beater της Γούλφολκ στο 2:03:24:

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     