Ολυμπιακός: Το νικητήριο buzzer beater της Γούλφολκ
Η Γούλφολκ σκόραρε σε νεκρό χρόνο και ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Εστουντιάντες (85-86), κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του EuroCup Γυναικών.
Ο Ολυμπιακός είναι με το μισό πόδι στην επόμενη φάση του EuroCup Γυναικών, καθώς με τεράστιο τρίποντο της Γούλφολκ πέρασε από την έδρα της Εστουντιάντες με 85-86.
- Με σουτάρα της Γούλφολκ στην εκπνοή, με το ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση στο Eurocup Women ο Ολυμπιακός
Πλέον ο Ολυμπιακός θέλει νίκη με οποιαδήποτε διαφορά στο δεύτερο παιχνίδι (22/1, 19:00), ώστε να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του EuroCup Γυναικών.
Το μεγάλο buzzer beater της Γούλφολκ στο 2:03:24:
