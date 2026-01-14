Η Γούλφολκ σκόραρε σε νεκρό χρόνο και ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα της Εστουντιάντες (85-86), κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του EuroCup Γυναικών.

Ο Ολυμπιακός είναι με το μισό πόδι στην επόμενη φάση του EuroCup Γυναικών, καθώς με τεράστιο τρίποντο της Γούλφολκ πέρασε από την έδρα της Εστουντιάντες με 85-86.

Πλέον ο Ολυμπιακός θέλει νίκη με οποιαδήποτε διαφορά στο δεύτερο παιχνίδι (22/1, 19:00), ώστε να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά του EuroCup Γυναικών.