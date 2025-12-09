Ζούρος: «Έγιναν κάποια πράγματα στο τέλος, όποιος ξέρει μπάσκετ, τα είδε»

Ο Ηλίας Ζούρος στις δηλώσεις του μετά την ένατη διαδοχική ήττα του Πανιωνίου στο EuroCup άφησε τις αιχμές του για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η ομάδα στο τέλος.

Η Κέμνιτζ υποδέχθηκε τον Πανιώνιο για τη 10η αγωνιστική του EuroCup και κατάφερε να επικρατήσει στο τέλος με 73-68. Εκεί που οι «κυανέρυθροι» είχαν χτίσει προβάδισμα 13 πόντων, στο τελευταίο δεκάλεπτο ξέμειναν από δυνάμεις και σκοράροντας μόνο 4 πόντους οδηγήθηκαν στην 9η διαδοχική ήττα στην διοργάνωση.

Πάντως η ομάδα του Ηλία Ζούρου είχε τα παράπονά της για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τη διαιτησία στην τέταρτη περίοδο κάτι που τόνισε και ο Έλληνας τεχνικός.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στην Κέμνιτζ και στους παίκτες μου επίσης για τα 35 λεπτά που έπαιξαν καλά. Χάσαμε τη συγκέντρωση μας στο τελευταίο πεντάλεπτο και δεν πήραμε τη νίκη που αξιζαμε γιατί σήμερα αξιζαμε να νικήσουμε. Έγιναν και κάποια άλλα πράγματα στο τέλος τα οποία όποιος ξέρει μπάσκετ σίγουρα τα είδε».