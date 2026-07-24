Πανιώνιος: Το εντυπωσιακό βίντεο για τα διαρκείας της νέας σεζόν

Πανιώνιος: Το εντυπωσιακό βίντεο για τα διαρκείας της νέας σεζόν

Πανιώνιος: Το εντυπωσιακό βίντεο για τα διαρκείας της νέας σεζόν

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Η ΚΑΕ Πανιώνιος μέσω ενός βίντεο έκανε γνωστό το πότε θα ανακοινωθούν τα εισιτήρια διαρκείας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μέσω εντυπωσιακού βίντεο, η ΚΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε το πότε θα βγουν στον «αέρα» τα εισιτήρια διαρκείας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Συγκεκριμένα στο βίντεο φαίνεται το κατάμεστο κλειστό της Γλυφάδας, με τους οπαδούς των «κυανέρυθρων» να δημιουργούν μοναδική ατμόσφαιρα με το σύνθημα να λέει: «Be where your heart heats», δηλαδή «Να είσαι εκεί που χτυπά η καρδιά σου».

Θυμίζουμε ο Πανιώνιος και στην Elite League θα έχει ως έδρα το κλειστό γήπεδο της Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».

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Δείτε το βίντεο:

 

@Photo credits: INTIME
     

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