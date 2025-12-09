Κέμνιτζ - Πανιώνιος 73-68: Λύγισαν στο φινάλε οι «κυανέρυθροι»

Κέμνιτζ - Πανιώνιος 73-68: Λύγισαν στο φινάλε οι «κυανέρυθροι»

Ευτυχία Οικονομίδου
Πανιώνιος

Ο Πανιώνιος απώλεσε το προβάδισμα ασφαλείας που είχε χτίσει και ηττήθηκε από την Κέμνιτζ με 73-68. Παράπονα από τη διαιτησία στο τέταρτο δεκάλεπτο από την πλευρά του Ιστορικού.

Η Κέμνιτζ υποδέχθηκε τον Πανιώνιο για τη 10η αγωνιστική του EuroCup και κατάφερε να επικρατήσει στο τέλος με 73-68. Εκεί που οι «κυανέρυθροι» είχαν χτίσει προβάδισμα 13 πόντων, στο τελευταίο δεκάλεπτο ξέμειναν από δυνάμεις και σκοράροντας μόνο 4 πόντους οδηγήθηκαν στην 9η διαδοχική ήττα στην διοργάνωση.

Πάντως η ομάδα του Ηλία Ζούρου είχε τα παράπονά της για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τη διαιτησία στην τέταρτη περίοδο.

Κέμνιτζ - Πανιώνιος: Το ματς

Με ένα 7-0 σερί οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά στην αναμέτρηση, όμως ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση με τον Γουότσον και τον Κρούζερ περνώντας μπροστά για το 11-12. Σε εκείνο το σημείο η Κέμνιτζ έδειχνε πως έχει την ψυχραιμία να πάρει και πάλι το προβάδισμα ακόμα κι αν αυτό ήταν ισχνό (20-18).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, ωστόσο με τον Γίμπο οι γηπεδούχοι διατηρούνταν μπροστά στο σκορ (37-31). Με ένα αναπάντητο σερί 9 πόντων οι «κυανέρυθροι» πέρασαν μπροστά, όμως, πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια (37-40).

 

Μετά την ανάπαυλα, το σερί συνεχίστηκε με τον Λίμον για το 37-42 και μαζί με τον Κρούζερ ο Πανιώνιος ανέβηκε στο +8 (40-48). Η Κέμνιτζ μείωσε, όμως 8 σερί πόντοι των φιλοξενούμενων τους έδωσαν διψήφιο προβάδισμα (46-56) το οποίο με τη βοήθεια του Χαντς εκτοξεύτηκε στο +13 (47-60).

Με 12 δικούς της πόντους η Κέμνιτζ μείωσε στο -1 στο τέταρτο δεκάλεπτο (65-66) και μάλιστα δύο λεπτά πριν το φινάλε έφτασε στην ισοφάριση για το 68-68 κάνοντας το ματς πλέον... θρίλερ. Ο Ντέιβις 01:16 πριν το τέλος σκόραρε για τρεις βάζοντας μπροστά την ομάδα του για το 71-68 κι έπειτα από τις λάθος επιλογές του Πανιωνίου, η Κέμνιτζ κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα και να επικρατήσει.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 37-40, 53-64, 73-68

Ο ΜVP... Ο Αμαντού Σο με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ για το double double.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέιλεν Χαντς με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα μόλις 3/29 τρίποντα του Πανιωνίου και οι 12 ασίστ για 16 λάθη που εξηγούν και την κατάρρευση στο τέλος.

