Ο Πανιώνιος απώλεσε το προβάδισμα ασφαλείας που είχε χτίσει και ηττήθηκε από την Κέμνιτζ με 73-68. Παράπονα από τη διαιτησία στο τέταρτο δεκάλεπτο από την πλευρά του Ιστορικού.

Η Κέμνιτζ υποδέχθηκε τον Πανιώνιο για τη 10η αγωνιστική του EuroCup και κατάφερε να επικρατήσει στο τέλος με 73-68. Εκεί που οι «κυανέρυθροι» είχαν χτίσει προβάδισμα 13 πόντων, στο τελευταίο δεκάλεπτο ξέμειναν από δυνάμεις και σκοράροντας μόνο 4 πόντους οδηγήθηκαν στην 9η διαδοχική ήττα στην διοργάνωση.

Πάντως η ομάδα του Ηλία Ζούρου είχε τα παράπονά της για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τη διαιτησία στην τέταρτη περίοδο.

Κέμνιτζ - Πανιώνιος: Το ματς

Με ένα 7-0 σερί οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά στην αναμέτρηση, όμως ο Πανιώνιος έβγαλε αντίδραση με τον Γουότσον και τον Κρούζερ περνώντας μπροστά για το 11-12. Σε εκείνο το σημείο η Κέμνιτζ έδειχνε πως έχει την ψυχραιμία να πάρει και πάλι το προβάδισμα ακόμα κι αν αυτό ήταν ισχνό (20-18).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκοράρισμα, ωστόσο με τον Γίμπο οι γηπεδούχοι διατηρούνταν μπροστά στο σκορ (37-31). Με ένα αναπάντητο σερί 9 πόντων οι «κυανέρυθροι» πέρασαν μπροστά, όμως, πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια (37-40).

Μετά την ανάπαυλα, το σερί συνεχίστηκε με τον Λίμον για το 37-42 και μαζί με τον Κρούζερ ο Πανιώνιος ανέβηκε στο +8 (40-48). Η Κέμνιτζ μείωσε, όμως 8 σερί πόντοι των φιλοξενούμενων τους έδωσαν διψήφιο προβάδισμα (46-56) το οποίο με τη βοήθεια του Χαντς εκτοξεύτηκε στο +13 (47-60).

Με 12 δικούς της πόντους η Κέμνιτζ μείωσε στο -1 στο τέταρτο δεκάλεπτο (65-66) και μάλιστα δύο λεπτά πριν το φινάλε έφτασε στην ισοφάριση για το 68-68 κάνοντας το ματς πλέον... θρίλερ. Ο Ντέιβις 01:16 πριν το τέλος σκόραρε για τρεις βάζοντας μπροστά την ομάδα του για το 71-68 κι έπειτα από τις λάθος επιλογές του Πανιωνίου, η Κέμνιτζ κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα και να επικρατήσει.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 37-40, 53-64, 73-68

Ο ΜVP... Ο Αμαντού Σο με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ για το double double.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Ο Τζέιλεν Χαντς με 19 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 4 κλεψίματα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Τα μόλις 3/29 τρίποντα του Πανιωνίου και οι 12 ασίστ για 16 λάθη που εξηγούν και την κατάρρευση στο τέλος.

NINERS Chemnitz FG 2PT FG 3PT FG FT REB AST PF TO STL BLK +/- EFF Head coach: Rodrigo Pastore MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- PIR # Players 0 K. Yebo * 28:54 16 2/7 28.6% 2/5 40.0% 6/10 60.0% 2 3 5 2 4 0 0 0 15 2 N. Sibande 21:49 11 2/4 50.0% 1/4 25.0% 4/4 100% 0 2 2 1 4 3 2 0 6 5 C. Davis Jr. 27:01 10 1/4 25.0% 2/5 40.0% 2/2 100% 0 4 4 5 3 5 2 0 11 9 J. Newman III * 27:50 9 3/5 60.0% 1/1 100% 0/0 0% 2 3 5 2 0 2 2 1 17 10 K. Kajami-Keane 09:26 3 0/1 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0% 0 1 1 1 4 0 0 1 -1 11 K. Mushidi 09:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 12 A. Sow * 26:07 19 5/7 71.4% 1/3 33.3% 6/7 85.7% 2 8 10 0 3 2 0 1 23 15 T. Brewer * 26:17 5 1/2 50.0% 1/5 20.0% 0/0 0% 1 2 3 0 3 1 2 0 1 21 J. Steinfeld 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 R. Beran 04:10 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 1 0 1 34 G. Schilling 01:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 0 0 -2 91 Y. Minchev 17:36 0 0/3 0.0% 0/0 0% 0/0 0% 1 3 4 1 0 2 0 0 -2 TOTAL 200:00 73 14/33 42.4% 9/26 34.6% 18/23 78.3% 13 29 42 13 26 17 9 2 76