Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την κοινή συνεναίσει λύση της συνεργασίας του με τον Άντριου Τζόουνς.

Πρόωρο τέλος στη συνεργασία του με τον Άντριου Τζόουνς έδωσε ο Πανιώνιος όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η ομάδα ενημερώνοντας τον κόσμο του για την κοινή συνεναίσει λύση της συμφωνίας τους.

Η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι η συνεργασία με τον αθλητή Andrew Jones λύνεται κοινή συναινέσει.

Ο αθλητής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης το καλοκαίρι και, όπως προέκυψε, το διάστημα αποχής θα τον κρατούσε εκτός δράσης για όλη την προετοιμασία και σημαντικό μέρος της αγωνιστικής περιόδου.

Με δεδομένα αυτά τα στοιχεία, τα δύο μέρη αποφάσισαν από κοινού τη λύση της συνεργασίας.

Η διοίκηση της ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel θέλει να επισημάνει την ειλικρίνεια και τον επαγγελματισμό που επέδειξε ο Andrew Jones καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, στοιχεία που αναδεικνύουν το ήθος του. Τον ευχαριστεί θερμά για τη συνεισφορά του και του εύχεται ταχεία ανάρρωση και σύντομη επιστροφή στα γήπεδα».