Ο Άρης συνεχίζει να ξεψαχνίζει την αγορά αναζητώντας ποιοτική λύση στην περιφέρεια και προς αυτήν την κατεύθυνση ασχολείται (και) με την περίπτωση 29χρονου γκαρντ/φόργουορντ Ελάιζα Στιούαρτ ο οποίος διακρίνεται για την ικανότητα στο σκοράρισμα και λιγότερο στη δημιουργία.

Το τελευταίο έχει τη σημασία του διότι, ως ένα βαθμό, ήταν μία από τις αιτίες της μη μετουσίωσης της βελτιωμένης εικόνας που παρουσίασαν οι «κίτρινοι» απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Άρης πορεύτηκε – έχοντας μάλιστα το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια του – με όπλο τη θέληση και τον αγωνιστικό εγωισμό των παικτών του, δίχως όμως δημιουργική ικανότητα. Τούτο αμφισβητήθηκε από τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς καθώς στις τοποθετήσεις του μετά το παιχνίδι δεν συμφώνησε με τη στατιστική ισχυριζόμενος ότι αυτή δεν καταγράφει την απόλυτη αλήθεια ενός αγώνα.

Για την ακρίβεια είπε ότι… «είχαμε 39 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και δεν έχει σημασία αν είχαμε τρεις ή τέσσερις ασίστ. Δεν είναι καλό νούμερο αλλά δεν είναι απολύτως αληθινό. Υπήρξαν στιγμές που κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα και η στατιστική δεν το γράφει αυτό. Δεν λέει πάντα την αλήθεια. Οι ασίστ θα ήταν παραπάνω αν είχαμε βάλει κάποια ελεύθερα σουτ». Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος. Αυτή εμπεριέχει ένα ερώτημα κι αυτό αφορά το επίπεδο της επιθετικής παραγωγής αν αυτή η ομάδα διέθετε πιο δημιουργικούς παίκτες. Στους τελευταίους πέντε αγώνες στο Eurocup οι δημιουργίες δεν ξεπερνούν τις 12 κατά μέσο όρο και μάλιστα σε παιχνίδια υψηλού αριθμού κατοχών. Η δε αναλογία ασίστ-λαθών έχουν εκκωφαντικά αρνητικό αποτέλεσμα καθώς τα λάθη φθάνουν τα 17.4 ανά αγώνα.

Αυτή η αρνητική αναλογία συνδυάζεται και με τα 12 επιθετικά ριμπάουντ (κατά μέσο όρο) των αντιπάλων. Κατ’ επέκταση υπάρχουν δύο τρόποι επιβίωσης. Η καλή αμυντική συμπεριφορά παράλληλα της εύρεσης μακρινών σουτ μέσα (κυρίως) από το στιλ παιχνιδιού των γκαρντ. Και ο Άρης των τελευταίων πέντε ευρωπαϊκών αγώνων σουτάρει με 26.9% έξω από τη γραμμή του τριπόντου έχοντας 31/115 προσπάθειες.

Μπορεί να γίνει play maker ο Μήτρου Λονγκ;

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δείχνει να το επιχειρεί, ίσως, και να το πιστεύει. Προφανώς δεν είναι καθόλου εύκολο καθώς ο Ελληνοκαναδός γκαρντ διακρίνεται για την ικανότητα δημιουργίας φάσεων για τον εαυτό του. Οι οκτώ ασίστ που μοίρασε στο τελευταίο παιχνίδι της GBL Basketleague απέναντι στη Μύκονο, αποτέλεσαν καλό μαντάτο. Αντιθέτως, χθες (11/11) περιορίστηκε στις δύο δημιουργίες, τόσα και τα λάθη. Το ερώτημα διατυπώνεται γιατί ο Άρης βρίσκεται στην αγορά μη απορρίπτοντας το ενδεχόμενο προσθήκης παίκτη που αγωνίζεται στις θέσεις «2» και «3». Πληροφορίες του Gazzetta αναφέρουν ότι ασχολήθηκε έντονα με την περίπτωση του Ελάιζα Στιούαρτ (29, 1.96) ο οποίος αγωνίζεται στο Ισραήλ με τη φανέλα της Μπνέι Ερτζέλια. Πρόκειται για κατ’ εξοχήν σκόρερ. Κατά τις ίδιες πηγές, έγινε κρούση στην ισραηλινή ομάδα για την απόκτησή του αλλά η απάντηση ήταν αρνητική καθώς είναι ο φυσικός ηγέτης της ομάδας. Ωστόσο, η χθεσινή (11/11) ήττα της Ερτζέλια από την Τραπάνι την «εκτροχίασε» από το μονοπάτι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του BCL κι έτσι η ομάδα από το Ισραήλ θα περιοριστεί στις εγχώριες διοργανώσεις. Αν θα αλλάξει, όπως φημολογείται, η στάση της Ερτζέλια θα φανεί εντός των επόμενων ωρών.

Ο Ελάιζα Στιούαρτ είναι διαφορετικός παίκτης από τον Έρικ Γκριν με τον οποίον οι «κίτρινοι» επίσης ήρθαν σε επαφή πριν εισπράξουν την αρνητική απάντηση της ομάδας (από τον Λίβανο) που έχει τα δικαιώματά του. Για την ακρίβεια διεμήνυσε ότι τουλάχιστον για τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες δεν μπορεί να γίνει η παραμικρή κουβέντα για την αποδέσμευσή του κι έτσι ο Άρης κοίταξε αλλού. Στο BCL, ο Στιούαρτ έχει 19.5 πόντους κατά μέσο όρο 45.5% (10/22) από μακρινή απόσταση και 61.8% (21/34) στα δίποντα. Οι δε δημιουργίες (3.5) είναι αντίστοιχες των λαθών (3.3).

Ο Φορμπς δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες του

Εκτός κι αν οι επαφές με τον Ελάιζα Στιούαρτ συνδέονται άμεσα με τον βαθύ προβληματισμό για τις επιδόσεις του Μπριν Φορμπς. Ο Αμερικανός είναι εξαιρετικός επαγγελματίας υπό την έννοια της συνέπειας στην αγωνιστική καθημερινότητα της ομάδας. Είναι όμως και η μεγαλύτερη απογοήτευση. Πλέον, κανείς δεν του ζητά να εξελιχθεί σε ηγέτης της ομάδας, τουλάχιστον όμως να κάνει τα βασικά. Υστερεί και σ’ αυτά.

Όλος ο οργανισμός (διοίκηση, τεχνικό επιτελείο, συμπαίκτες, σταφ, κόσμος) έχουν κάνει τα πάντα για να (του) αλλάξουν την ψυχολογία αλλά ο Αμερικανός… δεν σηκώνει κεφάλι. Και στην περίπτωσή του πράγματι έχουν μικρή σημασία οι αριθμοί μπροστά στην εικόνα. Θα μπορούσε δηλαδή να σούταρε μεν με 18.5% από μακρινή απόσταση αλλά να ήταν επιδραστικός στην επιθετική συμπεριφορά της ομάδας. Αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος, όπως όμως ότι θα πρέπει ο ίδιος να το λύσει.