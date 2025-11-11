Μίλιτσιτς: «Ξέρω ότι δώσαμε ότι μπορούσαμε»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς υποστήριξε ότι η ομάδα του έκανε ό,τι μπορούσε για να νικήσει την Μπαχτσεσεχίρ και στάθηκε στην προβληματική άμυνα αλλά και στις κακές επιλογές της τελευταίας περιόδου.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη είπε αρχικά ότι… «οπωσδήποτε κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια για να νικήσουμε το παιχνίδι και στο τέλος η διαφορά ποιότητας και ταλέντου της Μπαχτσεσεχίρ αναδύθηκε στην επιφάνεια κι έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Εμείς είχαμε λανθασμένες επιλογές στην τελευταία περίοδο Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας δείχνει ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την ήττα, αλλά δεν μπορώ να μην είμαι από την προσπάθεια. Ελπίζω ότι αυτή αναγνωρίζεται από τον κόσμο ο οποίος δημιούργησε πολύ όμορφη ατμόσφαιρα».

Σε επιμέρους ερώτηση για την κακή συμπεριφορά της ομάδας του στην τελευταία περίοδο απάντησε ότι… «όντως δεν είχαμε την ευκολία να σκοράρουμε. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι δεν προστατέψαμε το αμυντικό ριμπάουντ δίνοντας επιπλέον κατοχές στον αντίπαλο. Η Μπαχτσεσεχίρ κράτησε την ίδια ένταση στο παιχνίδι της. Θα έλεγα ότι υπήρξε μια κατάρρευση από εμάς μετά από συγκεκριμένα εύστοχα και μεγάλα σουτ του αντιπάλου. Εμείς σκοράραμε στο τέλος (όταν είχε γίνει η ζημιά) γιατί δεν βρήκαμε τις επιθετικές λύσεις που θα θέλαμε».

Σχετικά με το πρόβλημα στη δημιουργία και τον περιορισμένο αριθμό ασίστ είπε ότι… «προσπαθούμε να παίξουμε το καλύτερο με το υλικό που διαθέτουμε και τα στοιχεία που έχουμε. Μην περιμένετε από τους παίκτες να κάνουν πράγματα που εσείς θέλετε να βλέπετε. Πραγματικά προσπαθούν και προσπαθούμε για το καλύτερο. Είχαμε 39 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και δεν έχει σημασία αν είχαμε τρεις ή τέσσερις ασίστ. Δεν είναι καλό νούμερο αλλά δεν είναι απολύτως αληθινό. Υπήρξαν στιγμές που κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα και η στατιστική δεν το γράφει αυτό. Δεν λέει πάντα την αλήθεια. Οι ασίστ θα ήταν παραπάνω αν είχαμε βάλει κάποια ελεύθερα σουτ. Προφανώς κάναμε λάθη αλλά βάσει του πλάνου μας, νομίζω ότι ανταποκριθήκαμε σωστά».

Ρωτήθηκε για το χειροκρότημα που δέχθηκε κατά την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο. «Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό αν και δεν το αντιλήφθηκα γιατί ήμουν αφοσιωμένος στη δουλειά μου και στο παιχνίδι. Παίξαμε σκληρά απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Μπορώ να κοιτάξω τον εαυτό μου στον καθρέπτη ξέροντας ότι δώσαμε ότι μπορούσαμε. Νομίζω ότι ο κόσμος είδε την ομάδα του να παλεύει σκληρά. Το είπα στους παίκτες μου στα αποδυτήρια ότι σήμερα φτάσαμε κοντά στον καλύτερο εαυτό μας. Έχει μεγάλη σημασία για μας να νιώθουμε την εκτίμηση του κόσμου. Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι οι παίκτες θέλουν να βελτιωθούν, ξέχωρα από τη δική μου απαίτηση. Είναι εξίσου σημαντικό να πιστέψουν στους εαυτούς τους. Ερχόμενος εδώ είχα πει ότι θα προσπαθήσω να βελτιώσω την αμυντική συμπεριφορά της ομάδας κι αυτό γίνεται».