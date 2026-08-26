Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, Ματ Μόργκαν και Στέφαν Γιόβιτς δήλωσαν την ανυπομονησία τους να ζήσουν την καυτή ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall.

Στο βίντεο που ανάρτησε η ΚΑΕ Άρης στον λογαριασμό της στα social media, οι τρεις ξένοι αθλητές του Άρη μίλησαν για τις εικόνες που παρακολούθησαν μέσω του youtube καθώς ο Στέφαν Γιόβιτς σημείωσε ότι ένας από τους λόγους αποδοχής της πρότασης του Άρη, είναι η ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall. «Όταν έχεις αυτούς τους οπαδούς δίπλα σου… Αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να έρθω εδώ», είπε ο Σέρβος γκαρντ.

«Είναι πολύ εμψυχωτικό να βρίσκεσαι μπροστά σ’ ένα κοινό που φέρνει τόση ενέργεια. Ανυπομονώ να χτίσουμε αυτή την ενέργεια από την πρώτη μέρα και θα είναι πολύ όμορφα φέτος», δήλωσε ο Τζερεμάια Ερλ Ρόμπινσον.

Στο βίντεο ξεχωρίζει η «φιγούρα» του Ματ Μόργκαν ο οποίος αποχωρίστηκε το μακρύ μαλλί αλλάζοντας την όψη με την οποία τον είχαμε συνηθίσει. «Περιμένω πολύ ενέργεια και πάθος. Έχω δει τους οπαδούς, είναι καταπληκτικοί. Επικοινωνούν μαζί εδώ και μερικές εβδομάδες. Οπότε, ανυπομονώ να νιώσω πραγματικά την ενέργεια, να νιώσω τη φωτιά στην εξέδρα. Εμείς οι παίκτες παίρνουμε δύναμη από όλο αυτό», δήλωσε ο Αμερικανός.