Στη Media Day της ΚΑΕ Άρης ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης (5/11, 20:00) με τη Σλασκ Βρότσλαβ ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς παραδέχθηκε τρία πράγματα που αφορούν την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του σε συνδυασμό με την ανάγκη ενίσχυσης αλλά και το μηδενικό περιθώριο μιας άστοχης επιλογής.

Κανείς δεν περίμενε από τον 49χρονο τεχνικό να προχωρήσει στην αναφορά… ονομάτων και διευθύνσεων καθώς παραδεχόταν την αναγκαιότητα άμεσης διενέργειας ενισχυτικών κινήσεων. Είπε ξεκάθαρα ότι… «ο χρόνος δεν είναι φίλος μας», αναγνωρίζοντας ότι αυτή η ομάδα χρίζει διορθωτικών ενεργειών ούτως ώστε να ταιριάξει στη δική του αγωνιστική φιλοσοφία, πιθανόν όμως και, να αποκτήσει προσωπικότητα. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε μια επιλογή υψηλού ρίσκο χάριν ικανοποίησης του κοινού, της διοίκησης ή των ιδιοκτητών αναγνωρίζοντας επίσης ότι στο σημείο που έφτασε η όλη κατάσταση, δεν συγχωρείται το λάθος. Κι αυτή είναι η αλήθεια. Καθώς ο Άρης θέλει να διορθώσει πράγματα μέσα από την προσθήκη δύο παικτών, αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν την προσωπικότητα και κυρίως την αγωνιστική ικανότητα στον ερχομό αγωνιστικών αλλαγών.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς δεν ανέφερε ονόματα κι ας έχει «γαντζωθεί» στο μυαλό του αυτό του Έρικ Γκριν. Στη σκέψη του έμπειρου τεχνικού, ο 34χρονος γκαρντ ταιριάζει απόλυτα στα αγωνιστικά κριτήρια που έχει θέσει κι ας μην είναι ο κλασικός point guard ο οποίος θα λύσει το πρόβλημα στη δημιουργία παιχνιδιού ή ακόμη στην απόκτηση αμυντικής σκληράδας. Εκτιμά ότι η ικανότητά του στο σκοράρισμα παράλληλα της εμπειρίας αλλά και της προσωπικότητάς του είναι στοιχεία που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του παιχνιδιού της ομάδας.

Τούτο δεν σημαίνει φυσικά ότι η περίπτωση του Γκριν είναι τόσο απλή καθώς ο παίκτης έχει συμβόλαιο στο Λίβανο και ουσιαστικά εντάσσεται στις περιπτώσεις παικτών οι οποίοι πρώτα πρέπει να αποδεσμευτούν. Είναι βέβαιο όμως ότι ο Μίλιτσιτς θέλει τον Γκριν γιατί εκτιμά ότι – από τη δεξαμενή των διαθέσιμων επιλογών και του οικονομικού πλαισίου στο οποίο κινείται το club – αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή.

Κάτι τέτοιο αναζητείται και για τη θέση «4» όπου ο Άρης επίσης επιδιώκει την απόκτηση παίκτη του οποίου τα χαρακτηριστικά θα είναι διαφορετικά από τα αντίστοιχα του Άρνολντας Κουλμπόκα. Δηλαδή, αναζητείται παίκτης με μεγαλύτερη αμυντική ικανότητα ο οποίος θα είναι χρήσιμος σε άμυνες με αλλαγές και εργάτης στην επίθεση. Η περίπτωση του 23χρονου Τζέι Τι Θορ προτάθηκε προ καιρού στον Άρη αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν απασχολεί. Και για την προσθήκη φόργουορντ ισχύει ό,τι υφίσταται για τον γκαρντ. Το οικονομικό πλαίσιο είναι συγκεκριμένο με τη διαφορά ότι είναι περιορισμένες οι επιλογές. Δεν αποκλείεται δηλαδή και σ’ αυτή την περίπτωση να επιδιωχθεί η απόκτηση παίκτη ο οποίος ήδη αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα αλλά είναι… φευγάτος.