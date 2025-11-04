Μίλιτσιτς: «Ψάχνουμε την καλύτερη λύση και ο χρόνος δεν είναι φίλος μας»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς μίλησε για τη δραστηριότητα του Άρη στην αγορά για την ενίσχυση της ομάδας αλλά και για τις εσωτερικές αλλαγές που είναι απαραίτητο να γίνουν στην ομάδα με σκοπό να βελτιώσει την αγωνιστική εικόνα της αρχής γενομένης της εντός έδρας αναμέτρησης (5/11, 20:00) με τη Σλασκ.

Στη σημερινή Media Day της ΚΑΕ Άρης ενόψει του αγώνα με την πολωνική ομάδα για την 6η αγωνιστική του Eurocup, ο 49χρονος τεχνικός στάθηκε αρκετά στην κατάσταση της ομάδας του και στα νέα στοιχεία που προσπαθεί να περάσει στους παίκτες του. «Στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ απογοητεύσαμε αρκετό κόσμο σε ένα κατάμεστο γήπεδο, σε με μία φοβερή ατμόσφαιρα. Είμαστε στεναχωρημένοι για αυτό. Η κατάσταση στην ομάδα όμως είναι αυτή. Δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλές προπονήσεις με τα παιδιά. Είναι μία καινούργια κατάσταση για αυτούς.

Παίρνω την ευθύνη για την εικόνα της ομάδας, αν και έχω λίγο χρόνο εδώ. Θέλω να βελτιώσουμε την άμυνά μας και δυσκολεύονται για την ώρα να προσαρμοστούν στις τακτικές μου. Κόντρα στον ΠΑΟΚ έκαναν κάποια πράγματα από αυτά που ζήτησα. Στην επίθεση θέλω να εμπλουτίσουμε το παιχνίδι μας, κυρίως όμως να βελτιωθούμε στην άμυνα. Δεν είχαμε πολύ χρόνο για το αυριανό ματς αλλά θέλω οι παίκτες να μπουν στο γήπεδο και να θυσιαστούν. Ο Γκιουζέλης, αν και τραυματίας θέλει να μπει και να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Δείγμα του ότι οι παίκτες θέλουν να αλλάξουν την κατάσταση».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για την ανάγκη ενίσχυσης και για την περίπτωση του Έρικ Γκριν. «Δουλεύουμε μέρα νύχτα και κοιτάμε τις επιλογές μας, όμως η κατάσταση στην αγορά είναι δύσκολη. Δεν θέλουμε να πάρουμε έναν παίκτη απλά για να πάρουμε. Θέλουμε παίκτη ο οποίος θα ταιριάξει στην ομάδα και σε αυτά που ζητώ. Πρώτα εμείς πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα στο παρκέ. Δουλεύουμε καθημερινά με τον Νίκο Ζήση. Θα δούμε τι μας δίνει η αγορά ώστε να βρούμε την καλύτερη λύση για εμάς. Επαναλαμβάνω ότι το ζητούμενο δεν είναι να πάρουμε έναν παίκτη προς ικανοποίηση των οπαδών, της διοίκησης ή των ιδιοκτητών. Πρέπει να ενεργήσουμε γρήγορα γιατί ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας, αλλά δίχως πανικό».