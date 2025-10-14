Κάραϊτσιτς: «Ζητώ συγνώμη από τους φιλάθλους μας»

Ο Άρης γνώρισε βαριά ήττα στη Λουμπλιάνα από την Τσεντεβίτα Ολίμπια και ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς ζήτησε συγνώμη από τους φίλους της ομάδας για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του.

Ο Σέρβος τεχνικός του Άρη δεν μπήκε σε ειδικές αναλύσεις για το αποτέλεσμα στη Λουμπλιάνα.

«Συγχαρητήρια στην Τσεντεβίτα Ολίμπια για τη νίκη. Έπαιξαν καλή άμυνα και μας περιόρισαν στους εξήντα πόντους. Θέλω να ευχαριστήσω την Τσεντεβίτα για τη φιλοξενία όπως και τους φιλάθλους μας οι οποίοι ήρθαν εδώ αλλά και να τους ζητήσω συγνώμη για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Υπήρξαν σημεία στον αγώνα όπου παίξαμε χωρίς συγκέντρωση, σα να μην είχαμε κατεύθυνση. Προφανώς αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε», είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς ρωτήθηκε επιμέρους γι’ αυτά τα σημεία όπου ο Άρης έδειξε σα να έπαιζε δίχως πλάνο. «Είχαμε πλάνο το οποίο δεν εκτελέσαμε σωστά», απάντησε.