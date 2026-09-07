Η καθυστερημένη συγκέντρωση όλων των παικτών μαζί με τους τραυματισμούς είναι ο ένας εκ των δύο βασικών αντιπάλων του Άρη στο διάστημα της προετοιμασίας.

Η προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων για την αγωνιστική εικόνα ή τις συνήθειες που προσπαθεί να χτίσει μια ομάδα, μέσα από τη διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, είναι αλήθεια ότι παραπέμπει σε άλλες εποχές. Τότε που οι προσβάσεις των media δεν είχαν φτάσει στο τωρινό επίπεδο. Μέχρι στιγμής ο Άρης έχει δώσει δύο τεστ προετοιμασίας και το εντυπωσιακό είναι ότι δεν τίθεται καν θέμα σύγκρισης αυτών.

Στο πρώτο απέναντι στον Ηρακλή, στην άκρη του πάγκου στεκόταν όρθιος ο Ηλίας Καντζούρης και οι απόντες (σ. σ. 8) ήταν περισσότεροι από τους παρόντες. Στο δεύτερο με τους Vikos Falcons, ο Βασίλης Σπανούλης έκανε «ανεπίσημο» ντεμπούτο έχοντας περισσότερους παίκτες στη διάθεσή του αλλά επρόκειτο για την 6η μέρα του στην προετοιμασία!

Συμπεράσματα είναι αδύνατο να αναδειχθούν καθώς η εποχή χρησιμοποιείται για τη δημιουργία γραμμών επικοινωνίας μεταξύ τεχνικού επιτελείου και παικτών, παράλληλα της πρώτης (ουσιαστικής) αναγνώρισης των στοιχείων των παικτών αλλά και της προσπάθειας των τελευταίων να ανταποκριθούν σε διαφορετικούς ρόλους όπως ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ. Άλλο το scouting κι άλλο η δια ζώσης εικόνα. Σε αυτό το στάδιο βρίσκεται ο Βασίλης Σπανούλης, οι συνεργάτες του και φυσικά οι αθλητές. Παραδείγματος χάρη, στο φιλικό με τους Vikos Falcons το γκρουπ έδειξε επιθετικές αρετές κι αυτό το συμπεράσματα δεν βγαίνει μέσα από την παραγωγή των 97 πόντων. Από την άλλη πλευρά, χρειάστηκε να παίξει άμυνα με αλλαγές για να κρύψει την ατομική έλλειψη ετοιμότητας στην άμυνα ένας εναντίον ενός. Κι αυτό είναι λογικό.

Αυτή την περίοδο, ο Άρης δεν μπορεί να κοιτάξει περισσότερο από το ένα βήμα τη φορά. Η σημερινή μέρα είναι η έβδομη υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Και το γκρουπ δεν είναι συμπληρωμένο. Τούτο δεν σχετίζεται με τις σκέψεις για την προσθήκη όγδοου ξένου, όσο με τις απουσίες. Για παράδειγμα, στο τουρνουά της Κύπρου και στους αγώνες απέναντι στις Μακάμπι Τελ Αβίβ (11/9), Ερυθρό Αστέρα (13/9), θεωρητικά, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Άρη. Αυτό εκτίμησε και ο Βασίλης Τολιόπουλος στο promo video των διοργανωτών.

Στην πραγματικότητα, αυτή την εβδομάδα, ο Κώστας Αντετοκούνμπο προβλέπεται να μπει σε συγκεκριμένα κομμάτια της προπόνησης έπειτα από τις θεραπείες στο γόνατο. Ο Άνταμ Μοκόκα δεν υπολογίζεται, εκτιμάται μάλιστα ότι θα μπει σε πρόγραμμα προπονήσεων μετά την Κύπρο και την προοπτική να πάρει λεπτά συμμετοχής στο φιλικό παιχνίδι (18/9) με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι. Η συμμετοχή του Στέφαν Γιόβιτς επίσης είναι εξαιρετικά αμφίβολη καθώς ο Στέλιος Πουλιανίτης ήδη υποβάλλεται σε πρόγραμμα θεραπειών λόγω θλάσης πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Άρης δεν μπορεί να κοιτάξει πιο μακριά από την καθημερινή βελτίωση και τη σταδιακή ένταξη στοιχείων στο παιχνίδι του. Ομοιογένεια δεν θα έχει αποκτήσει ούτε με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και φυσικά αυτό δεν ισχύει μόνο για τον ίδιο αλλά για όλες τις ομάδες οι οποίες χτίστηκαν από μηδενική βάση. Επί τούτου, η ισορροπία και η διαχείριση συναισθημάτων που γεννά ένα καλό παιχνίδι ή ένα αντίστοιχο κακό, είναι εκ των προαπαιτούμενων στοιχείων.