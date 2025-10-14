Η Τσεντεβίτα Ολίμπια συνέχισε το αήττητο σερί της στο Eurocup εν αντιθέσει με τον Άρη ο οποίος ηττήθηκε (80-59) στη Λουμπλιάνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Eurocup καθώς δεν πήρε αυτά που περίμενε από τα... βαριά χαρτιά του.

Ο Άρης είχε πλάνο αλλά αυτό δεν υποστηρίχθηκε από τα βασικά χαρτιά της ομάδας. Ο Μπράις Τζόουνς βρέθηκε σε κακή βραδιά, ομοίως και ο Μπριν Φορμπς ο οποίος έχει το ελαφρυντικό της μη δημιουργίας για ένα δικό του ελεύθερο σουτ. Συνολικά η ελληνική ομάδα υστέρησε στο ριμπάουντ δίνοντας τη δυνατότητα στην Τσεντεβίτα Ολίμπια για επιπλέον κατοχές. Αυτές ήταν πολλές περισσότερες μέσα από την αναλογία λαθών-ασίστ του Άρη καθώς έδωσε έξι τελικές πάσες προς 20 λάθη! Κι έτσι ξέμεινε ο Μήτρου Λονγκ να προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα του Μπόγκννταν Κάραϊτσιτς στο παιχνίδι αλλά και οι δικές του δυνάμεις είχαν ένα όριο...

Ο αγώνας

Τα αργά αντανακλαστικά στην άμυνα είχαν κόστος για τον Άρη καθώς άφησαν ανοιχτούς διαδρόμους και ελεύθερα σουτ (14-8, 4’). Επιθετικά, βασική σκέψη της ήταν να χτυπήσει με τους ψηλούς, έτσι βγήκαν και τα εύστοχα μακρινά σουτ (17-15, 7’). Το δεκάλεπτο έκλεισε με την Τσεντεβίτα στο +2 (20-18) καθώς στην τελευταία φάση του αγώνα ο Τζέικ Φόρεστερ αστόχησε κάτω από τα καλάθια.

Το χαμηλό σχήμα (Τζόουνς-Λονγκ-Φορμπς) στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου πρόσθεσε ταχύτητα και καλύτερη αντίδραση στην άμυνα με αλλαγές, μείωσε όμως το… μπόι. Η Τσεντεβίτα μάζεψε επιθετικά ριμπάουντ ασχέτως του ότι αυτά δεν αξιοποιήθηκαν (24-22, 14’).

Ο Άρης πήρε σκορ μέσα από τις ατομικές προσπάθειες του Μήτρου Λονγκ, του έλειψε η αποτελεσματικότητα στις επιθέσεις που θα μπορούσαν να φέρουν την ολική ανατροπή (32-28, 16:30), κυρίως όμως δεν έλυσε το πρόβλημα στο ριμπάουντ. Και στο τέλος της περιόδου είδε τον Γάλλο Τζιράρ να πράττει αυτό για το οποίο φημίζεται από μακρινή απόσταση. Μαζί με τον Γκίμπσον (14π.) έκαναν τη ζημιά στην ελληνική ομάδα - η οποία τελείωσε το ημίχρονο με διπλάσια αριθμό λαθών (8) σε σχέση με τις τελικές πάσες (4) - και οδήγησαν την Τσεντεβίτα στο +9 (44-35).

Ο Μπράις Τζόουνς έκανε δύο φάουλ σε 50'', στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, φτάνοντας τα τέσσερα! Καθώς η Τσεντεβίτα είχε βρει ρυθμό στην επίθεση και ειδικά ο Τζιράρ, τα επόμενα λεπτά απέκτησαν μορφή μάχης επιβίωσης για τον Άρη (59-45, 26'). Η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή της (63-47). Εκεί ο Άρης προσπάθησε να τη μαζέψει σε μονοψήφιο νούμερο, αλλά μέτρησε τέσσερις χαμένες βολές και δύο φθηνά λάθη (63-51, 30').

Ο απολογισμός των έξι ασίστ και 17 λαθών στις αρχές της τελευταίας περιόδου αιτιολόγησε την περιορισμένη επιθετική παραγωγή της ελληνικής ομάδας η οποία έμεινε χωρίς πόντο στα πρώτα τρία λεπτά της τελευταίας περιόδου. Κι εκεί ο Μήτρου Λονγκ φώναξε το σύνθημα της αντεπίθεσης. Οι Θεσσαλονικείς είχαν επιχειρήσει μόλις τρία τρίποντα έως το 33ο λεπτό, ο Ελληνοκαναδός είχε δύο διαδοχικά εύστοχα και ο Άρης επέστρεψε στο παιχνίδι (64-57, 34'). Ο Χάρελ πέταξε μια επίθεση στα σκουπίδια, το ίδιο έκανε και ο Φόρεστερ με επιθετικό φάουλ. Αντιθέτως ο Νίκολιτς έκανε 2Χ2 τρίποντα (70-57) κι εκεί τελείωσε το παιχνίδι με τον χειρότερο τρόπο καθώς η διαφορά πήγε στο -21.



Τα δεκάλεπτα: 20-18, 44-35, 63-51, 8059

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… η Τσεντεβίτα είχε περισσότερες κατοχές μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ και τα λάθη του Άρη και καθώς ξέφυγε με διψήφια διαφορά στις αρχές του δεύτερου μέρους, απλά τη διατήρησε.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… ο Αλεξέι Νίκολιτς αγωνίστηκε με τραυματισμό κι έβαλε τα δύο τρίποντα που έκριναν το παιχνίδι στην τελευταία περίοδο.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ…Ουμόγια Γκίμπσον, Τζόσεφ Τζιράρ αλλά και ο Ντι Τζέι Στιούαρτ.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΙ… Μπράις Τζόουνς, Μπριν Φορμπς και Τζέικ Φόρεστερ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μήτρου Λονγκ πάλευε μόνος του να κρατήσει τον Άρη εντός παιχνιδιού.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… η αφοσίωση των φίλων του Άρη οι οποίοι ταξίδεψαν στη Λουμπλιάνα και ήταν περίπου 400.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Τα πολλά επιθετικά ριμπάουντ της Τσεντεβίτα Ολίμπια μαζί με τα πολλά λάθη του Άρη και την έλλειψη ηρεμίας του Μπράις Τζόουνς.