Ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ γνωρίζει ότι είναι αναγκαία η αναπροσαρμογή του παιχνιδιού του για να είναι στο rotation του Βασίλη Σπανούλη κι αυτό επιχειρεί στην προετοιμασία.

Δημοσίως δεν έχει αναφερθεί το παραμικρό, αλλά το όνομα του Ελάιζα Μήτρου Λονγκ βρίσκεται στις τελευταίες γραμμές του τετραδίου του Βασίλη Σπανούλη. Καθόλου τυχαία, εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες, ο Άρης ενημέρωσε τον Ελληνοκαναδό γκαρντ ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο πλάνο όπως και για την πρόθεση παραχώρησής του (μόνο) υπό τη μορφή δανεισμού. Μάλιστα, οι «κίτρινοι» δεν ήταν αρνητικοί στην προοπτική παραχώρησης σε ομάδα η οποία δεν ανήκει στους άμεσους αντιπάλους τους στο ελληνικό Πρωτάθλημα, προφανώς ίσχυε το ίδιο και για club του εξωτερικού. Ο Μήτρου Λονγκ αντιμετώπισε την όλη περίσταση με αρκετό πείσμα και αφού απέρριψε τις περιπτώσεις που δεν του γέμισαν το μάτι, είναι κανονικά στην προετοιμασία των «κίτρινων» και είναι φανερή η προσπάθειά του για την ολοκληρωτική αλλαγή του κλίματος.

Ένα πράγμα που δεν απαιτεί διάστημα προσαρμογής είναι η αφομοίωση της φιλοσοφίας του προπονητή ή μάλλον, η συμπόρευση με τα αγωνιστικά «θέλω» του Βασίλη Σπανούλη. Οι δυο τους συνεργάστηκαν στο Περιστέρι, συνεπώς, ο Μήτρου Λονγκ γνωρίζει τις απαιτήσεις και τους αδιαπραγμάτευτους κανόνες του 44χρονου τεχνικού. Τώρα προσπαθεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικό ρόλο σε σύγκριση με αυτόν που είχε την περασμένη χρονιά κι αυτή η διαδικασία απαιτεί… εκπτώσεις. Είτε αυτές αφορούν τον (αδιαπραγμάτευτο πέρυσι) χρόνο συμμετοχής, είτε τον αριθμό των προσπαθειών ανά παιχνίδι, κυρίως όμως τα βασικά στοιχεία που απαιτείται να προσφέρει.

Εικόνα δεν υπάρχει, καθότι οι δύο φιλικοί αγώνες του Άρη διεξήχθησαν κεκλεισμένων των θυρών, σύντομα όμως θα αναδειχθεί μπροστά στα μάτια όλων στο τουρνουά της Κύπρου, αλλά ο Μήτρου Λονγκ προσπαθεί να μπει στο καλούπι διαφορετικού αγωνιστικού ρόλου. Αυτό έδειξε τουλάχιστον στα πρώτα τεστ προετοιμασίας.

Δηλαδή, του γκαρντ ο οποίος θα επιδιώξει να ασκήσει press στον αντίπαλο γκαρντ, περιορίζοντας τον χρόνο «κουβαλήματος» της μπάλας στην επίθεση κι έχοντας ως πρώτη σκέψη τη συνεργασία ή μάλλον, τη δημιουργία για τον συμπαίκτη. Προφανώς δεν είναι απλή η όλη διαδικασία, ειδικά για έναν γκαρντ ο οποίος συνήθιζε να φτιάχνει φάσεις για τον εαυτό του και προς αυτήν την κατεύθυνση, αν χρειαζόταν, πήγαινε και σε απίστευτα υπερβολικό αριθμό ντριμπλών αναζητώντας τον κατάλληλο χώρο.

Είναι φανερό εν τέλει, ότι ο ίδιος ο ομογενής γκαρντ επιδιώκει τη μετάλλαξη του τρόπου παιχνιδιού του με σκοπό να γίνει ωφέλιμος και να γράψει το όνομά του στο μπλοκάκι του προπονητή του. Αντιλαμβάνεται επίσης ότι, βάσει των χαρακτηριστικών των υπόλοιπων γκαρντ, ο Άρης θα χρειαστεί παίκτη που έχει τα πόδια, τη σωματοδομή και κυρίως τη ταχύτητα για να βάζει πίεση στον αντίπαλο point guard. Βέβαια, αυτή η προσπάθεια χρειάζεται να έχει αποδοχή ρόλου, συνέπεια σε βάθος χρόνου και ανταπόκριση στο αγωνιστικό συμβόλαιο που επιδιώκει να κερδίσει...