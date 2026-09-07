Άρης: Τα highlights της φιλικής νίκης επί των Vikos Falcons
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Η ΚΑΕ Άρης κοινοποίησε βίντεο/παρακάμερα από τη νίκη επί των Vikos Falcons στο Nick Galis Hall σε μια πρώτη γεύση από εντυπωσιακές φάσεις.
Ο Άρης επικράτησε των Vikos Falcons με 97-80 στο δεύτερο τεστ προετοιμασίας της χρονιάς το οποίο διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Οι «κίτρινοι» βασίστηκαν περισσότερο στην πολυφωνία τους στην επίθεση αλλά και στο transition παιχνίδι. Η ΚΑΕ κοινοποίησε βίντεο από το πρώτο «ανεπίσημο» ντεμπούτο του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της ομάδας αλλά και μερικές από τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.
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