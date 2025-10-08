Ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς μίλησε για τη νίκη του Άρη απέναντι στο Αμβούργο και στάθηκε στην παρουσία των Νίκου Γκάλη και Ρίτσαρντ Σιάο στο γήπεδο.

Ο Άρης πήρε τη νίκη απέναντι στο Αμβούργο, με τον Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς να σχολιάζει τα του αγώνα, ζητώντας παράλληλα υπομονή από τον κόσμο, ενώ αναφέρθηκε στο γεμάτο γήπεδο, αλλά και στην παρουσία των Νίκου Γκάλη και Ρίτσαρντ Σιάο.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς:

«Επαιξαν πολύ καλά, είχαν ένα δύσκολο ταξίδι. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε την κούρασή τους και πήραμε τη νίκη. Ευχαριστούμε τον κόσμο του Άρη, που μας έδειξε τις αξίες που έχει αυτός ο σύλλογος. Οι φίλαθλοι πρέπει να είναι υπομονετικοί , θα υπάρξουν και δύσκολες στιγμές, θέλουμε να είναι μαζί μας και στα καλά και στα άσχημα».

Για τους νεαρούς που έπαιξαν και πρόσφεραν σήμερα: «Είναι ένα παιχνίδι μόνο. Τους δώσαμε την ευκαιρία σήμερα. Υπάρχει δίψα για το ταλέντο και θέλουμε να δείξουμε τη φιλοσοφία μας. Έκαναν καλή δουλειά, δουλεύουν σκληρά και ελπίζουμε να συνεχίσουν έτσι».

Για την ατμόσφαιρα και τον Νίκο Γκάλη: «Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική, το έδειξαν και με τη Βενέτσια οι φίλαθλοί μας. Έδειξαν ξανά τι είναι ο Άρης. Είμαι σίγουρος ότι ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθεια μας. Τον Γκάλη δεν μπόρεσα σήμερα να του μιλήσω, είχα ξανά την ευκαιρία να τον συναντήσω σε ένα ματς προετοιμασίας, ελπίζω να είναι δίπλα μας και αυτός και ο Ρίτσαρντ Σιαό και να μας βοηθάνε. Ο Νικ είναι ένας ζωντανός θρύλος για την ομάδα».

Για τον Κουλμπόκα και αν θα είναι έτοιμος το Σάββατο: «Έκανε προπόνηση σήμερα, ελπίζαμε ότι θα είναι έτοιμος. Πιστεύω ότι θα είναι μαζί μας με τον Κολοσσό, θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί μαζί του».