Ο Άρης έζησε μια βραδιά την οποία χρόνια περίμενε στη νίκη επί του Αμβούργου, στο Nick Galis Hall με 98-76 για τη 2η αγωνιστική του Eurocup, παρουσία του εκστασιασμένου ιδιοκτήτη του Ρίτσαρντ Σιάο, του χαμογελαστού Νίκου Γκάλη αλλά και των χιλιάδων οπαδών της ομάδας που γέμισαν ασφυκτικά το θρυλικό Αλεξάνδρειο.

Ποιο παιχνίδι; Με αυτό ασχολήθηκαν μόνο όσοι είχαν την υποχρέωση να το πράξουν. Οι υπόλοιποι απόλαυσαν την ατμόσφαιρα και μια βραδιά που χρόνια περίμενε με ανυπομονησία κάθε Αρειανός. Ο Ρίτσαρντ Σιάο, ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης μέσω του επενδυτικού ομίλου στον οποίον ηγείται η οικογένειά του, έκανε… πρεμιέρα στο Παλέ και «τρελάθηκε» με την ατμόσφαιρα, ζώντας για πρώτη φορά όλα όσα είχε δει στο Youtube. Ο Νίκος Γκάλης δεν θα μπορούσε να έλειπε από το σπίτι του. Κι αυτός έδειχνε ευτυχισμένος και αποφασισμένος να απορροφήσει κάθε ζουμί της όμορφης ατμόσφαιρας.

Η ομάδα, δεν θα μπορούσε να μην κερδίσει. Ο Άρης δεν έπαιξε σπουδαίο μπάσκετ απέναντι στο αδύναμο Αμβούργο, είχε όμως συνέπεια στην άμυνα κι έπαιξε όσο χρειαζόταν για να περάσει μια όμορφη βραδιά. Ο Μήτρου Λονγκ ήταν ο πρωταγωνιστής καθώς ο νεαρός Λέφας ήταν η αποκάλυψη στην τελευταία περίοδο. Κι έτσι οι «κίτρινοι» έκαναν το 2Χ2 σε μια βραδιά η οποία απέκτησε ιστορικό χαρακτήρα.

Άρης - Αμβούργο: Το ματς

Το υπερβολικό άγχος ήταν φανερό στις κινήσεις των παικτών του Άρη στα πρώτα λεπτά παράλληλα των βιαστικών επιθέσεων και του επιπόλαιου τρόπου εκδήλωσης αυτών (9-8, 5’). Το Αμβούργο χτύπησε με τον φυσικό ηγέτη του, τον Γάλλο Περίν, τον σέντερ ο οποίος εξέθεσε τους ψηλούς του Άρη. Σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη εμφανίστηκε (πρωτίστως) ο Ελάιζα Μήτρου Λονγκ και δευτερευόντως ο Στέλιος Πουλιανίτης. Οι λύσεις του πρώτου οδήγησαν στο +6 (20-14) στο τέλος της περιόδου.

Εκεί οι «κίτρινοι» πήραν ψυχολογία πηγαίνοντας τη διαφορά στο +14 (30-16’) έπειτα από τρία λεπτά στη δεύτερη περίοδο αλλά και πάλι δεν αντέδρασαν με ηρεμία με αποκορύφωμα το αντιαθλητικό φάουλ του Ρόνι Χάρελ σε κατάσταση κατά την οποία η ομάδα του ήταν σε φάση αιφνιδιασμού (34-23). Η ελληνική ομάδα είχε όμως μια σταθερά. Την άμυνα. Κι έτσι, παρότι έδωσε τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους για οκτώ επιπλέον επιθέσεις μέσα από τα επιθετικά ριμπάουντ, πάτησε στο +16 (41-25, 17’). Το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 45-28.

Ο Μπριν Φορμπς προσπάθησε να μπει στο κλίμα του αγώνα στα πρώτα λεπτά της 3ης περιόδου (59-38) στη διάρκεια των οποίων ο Άρης έχασε τη συνέπειά του στην άμυνα. Το ίδιο επιχείρησε και ο Μπράις Τζόουνς οδηγώντας τη διαφορά στο +23 (64-41, 26:30) καθώς οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να… σπάνε τα καλάθια από μακρινή απόσταση (1/18). Το δεκάλεπτο έκλεισε με το εύστοχο τρίποντο του 18χρονου Λέφα (70-45).

Η τελευταία περίοδος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα και η διαφορά ασφαλείας δεν προσέφερε τίποτε λιγότερο από την περαιτέρω απόλαυση της βραδιάς. Από τους χιλιάδες φίλους της ομάδας που κατέκλυσαν το Παλέ, τον Ρίτσαρντ Σιάο που ζούσε μια ονειρική βραδιά και τον Νίκο Γκάλη ο οποίος είχε σταθερό χαμόγελο στα χείλη. Αγωνιστικά, ο 18χρονος Λέφας ήταν η αποκάλυψη. Με αγωνιστικό θράσος, δεν φοβήθηκε κανένα από τα σουτ που βγήκαν και τα έβαλε.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… ακόμη και σε μια βραδιά γεμάτη άγχος, ελέω πρεμιέρας, sold out και παρουσία Ρίτσαρντ Σιάο, ο Άρης ήταν σταθερός στην άμυνα και παράλληλα σούταρε με περίπου 35% από μακρινή απόσταση. Μέχρι το σημείο που κρίθηκε το παιχνίδι, οι Γερμανοί είχαν 4/23!

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ… ο Μήτρου Λονγκ. Άλλαξε το μομέντουμ του αγώνα και καθώς δεν έβγαιναν οι συνεργασίες, μέσα από την ατομική ποιότητά του έδωσε τους πόντους που έκαναν την ομάδα του να νιώσει άνετα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ… προφανώς ο Ρόνι Χάρελ αλλά και ο Στέλιος Πουλιανίτης ο οποίος ήταν ήρεμος και καθαρά παίκτης ομάδας.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ… παίκτες του Αμβούργου. Η γερμανική ομάδα δεν έδειξε ότι είναι για το επίπεδο της διοργάνωσης. Το ίδιο ισχύει και για τους ψηλούς του Άρη.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γάλλος Περίν, ο σέντερ της γερμανικής ομάδας, έχει εξαιρετικά στοιχεία.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… προφανώς η φανταστική ατμόσφαιρα και το πάρτι που στήθηκε στο Nick Galis Hall παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο και φυσικά του σπουδαίου Γκάλη. Η εικόνα και των δύο ήταν η σύνδεση του σπουδαίου παρελθόντος και του μέλλοντος που ονειρεύονται οι φίλοι του Άρη.

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… το περιορισμένο επίπεδο συνεργασιών που είχε ο Άρης. Ωστόσο, ήταν πρεμιέρα, το άγχος ήταν μεγάλο και οι περισσότεροι είχαν δυσκολία στη διαχείρισή του. Ανεξαρτήτως αυτού όμως, οι ψηλοί του Άρη θα πρέπει να γίνουν επιδραστικοί στο παιχνίδι της ομάδας τους. Προς το παρόν δεν είναι.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 45-28, 70-45, 98-76

Aris Thessaloniki Betsson FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Bogdan Karaicic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 L. Mitrou 18:21 15 6/8 75.0% 5/5 100.0% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 0 1 1 1 2 0 1 0 +18 18 1 C. Chatzilamprou 04:57 5 2/4 50.0% 1/1 100.0% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 +2 4 2 P. Lefas 12:02 13 4/5 80.0% 1/1 100.0% 3/4 75.0% 2/2 100.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 +14 16 3 B. Jones * 17:33 16 4/10 40.0% 3/7 42.9% 1/3 33.3% 7/8 87.5% 0 1 1 5 3 3 3 0 +17 17 7 B. Forbes * 22:55 8 3/9 33.3% 2/5 40.0% 1/4 25.0% 1/1 100.0% 1 2 3 2 1 2 0 0 +4 4 10 J. Forester 15:47 9 4/4 100.0% 4/4 100.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 1 2 3 0 3 1 0 0 +12 9 11 S. Poulianitis 21:21 3 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 1 2 3 0 2 0 2 0 -14 2 12 G. Gkiouzelis 17:50 3 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 1 4 5 0 4 2 0 0 +8 3 13 E. Bochoridis * 25:34 9 4/7 57.1% 3/4 75.0% 1/3 33.3% 0/1 0.0% 0 0 0 2 4 1 2 0 +5 7 17 V. Kazamias 09:49 6 2/4 50.0% 2/2 100.0% 0/2 0.0% 2/3 66.7% 0 5 5 1 1 2 1 0 +16 9 23 S. Enoch * 16:12 4 2/4 50.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 2 2 1 0 +11 1 25 R. Harrell * 17:39 7 2/4 50.0% 1/1 100.0% 1/3 33.3% 2/2 100.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 +10 7 Team/Coaches 2 3 5 TOTAL 200 98 35/65 53.8% 24/34 70.6% 11/31 35.5% 17/21 81.0% 12 25 37 19 27 16 6 1 107