Παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο θα αντιμετωπίσει (1/2, 16:00) ο Άρης τον Παναθηναϊκό στο Nick Galis Hall.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του επενδυτικού fund που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ Άρης κι εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει δια ζώσης τους εντός έδρας αγώνες των «κίτρινων» απέναντι στον Παναθηναϊκό (1/2) αλλά και τη Νεπτούνας (4/2) για την 17η αγωνιστική του Eurocup.

Η προηγούμενη παρουσία του νεαρού επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη ήταν τον περασμένο Νοέμβρη, τότε μάλιστα είχε αποφασίσει την αύξηση του οικονομικού προϋπολογισμού της ομάδας κι έτσι αποκτήθηκαν τόσο ο Αμίν Νούα όσο και ο Ντανίλο Άντζουσιτς. Με αφορμή την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη και φυσικά την παρουσία του στο Nick Galis Hall στα δύο παραπάνω παιχνίδια, είναι δεδομένο ότι θα πραγματοποιηθεί ευρεία συζήτηση για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας αλλά και για το πλάνο της επόμενης χρονιάς.