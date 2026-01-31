Η βαθμολογία στην GBL μετά τις νίκες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Ηρακλή
Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε του Περιστερίου με 94-71 διατηρώντας το αήττητο (16-0) στην Stoiximan GBL.
Νίκη και για την ΑΕΚ που έκανε ρελάνς στο τέλος και έφτασε στο τελικό 96-83 απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.
Νωρίτερα ο Ηρακλής ήταν εξαιρετικός στο δεύτερο μισό του αγώνα και έφτασε σε μια άνετη νίκη απέναντι στην Καρδίτσα με 93-73.
Τα αποτελέσματα (17η αγωνιστική)
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
- Μαρούσι - Πανιώνιος (13:00)
- Άρης - Παναθηναϊκός (16:00)
Τετάρτη 25 Μαρτίου
- ΠΑΟΚ - Μύκονος (18:00)
Η κατάταξη
- Ολυμπιακός 16-0
- Παναθηναϊκός 14-1
- ΑΕΚ 11-4
- ΠΑΟΚ 10-4
- Μύκονος 7-8
- Ηρακλής 7-8
- Άρης 7-7
- Προμηθέας 6-9
- Περιστέρι 6-9
- Καρδίτσα 4-12
- Κολοσσός Ρόδου 4-12
- Μαρούσι 3-12
- Πανιώνιος 3-12
Η επόμενη αγωνιστική (18η)
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου
- Κολοσσός - ΠΑΟΚ (15:45)
- Πανιώνιος - Μύκονος (16:00)
- ΑΕΚ - Μαρούσι (18:00)
- Περιστέρι - Ηρακλής (18:15)
Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
- Ολυμπιακός - Προμηθέας (13:00)
- Καρδίτσα - Παναθηναϊκός (16:00)
