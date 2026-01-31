Η βαθμολογία στην GBL μετά τις νίκες του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ και του Ηρακλή

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία μετά το πρώτο «πιάτο» της 17ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε του Περιστερίου με 94-71 διατηρώντας το αήττητο (16-0) στην Stoiximan GBL.

Νίκη και για την ΑΕΚ που έκανε ρελάνς στο τέλος και έφτασε στο τελικό 96-83 απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.

Νωρίτερα ο Ηρακλής ήταν εξαιρετικός στο δεύτερο μισό του αγώνα και έφτασε σε μια άνετη νίκη απέναντι στην Καρδίτσα με 93-73.

Τα αποτελέσματα (17η αγωνιστική)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Μαρούσι - Πανιώνιος (13:00)

Άρης - Παναθηναϊκός (16:00)

Τετάρτη 25 Μαρτίου

ΠΑΟΚ - Μύκονος (18:00)

Η κατάταξη

Ολυμπιακός 16-0 Παναθηναϊκός 14-1 ΑΕΚ 11-4 ΠΑΟΚ 10-4 Μύκονος 7-8 Ηρακλής 7-8 Άρης 7-7 Προμηθέας 6-9 Περιστέρι 6-9 Καρδίτσα 4-12 Κολοσσός Ρόδου 4-12 Μαρούσι 3-12 Πανιώνιος 3-12

Η επόμενη αγωνιστική (18η)

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Κολοσσός - ΠΑΟΚ (15:45)

Πανιώνιος - Μύκονος (16:00)

ΑΕΚ - Μαρούσι (18:00)

Περιστέρι - Ηρακλής (18:15)

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου