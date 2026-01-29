Νουά: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να βοηθάω τον Άρη»

Ο Αμίν Νουά δημοσιοποίησε το πρώτο του μήνυμα μετά την επέκταση του συμβολαίου του με τον Άρη.

Ο Άρης... έδεσε τον Νουά στη Θεσσαλονίκη, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γάλλος φόργουορντ, θα παραμείνει στη συμπρωτεύουσα μέχρι το 2029 και μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Άρη, ενώ ευχαρίστησε και τη διοίκηση της ομάδας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Αμίν Νουά:

«Είμαι πολύ ευγνώμων για την εμπιστοσύνη και την την ευκαιρία να συνεχίσω να συνεισφέρω στην επιτυχία του Άρη. Είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεχίσω να βοηθάω τον σύλλογο να πετύχει τους στόχους του και πραγματικά ανυπομονώ για να πετύχουμε σπουδαία πράγματα όλοι μαζί.

Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά τη διοίκηση του συλλόγου, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και ειδικά τους φιλάθλους για τη διαρκή στήριξη από την αρχή αυτού του ταξιδιού».