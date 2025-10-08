Άρης, Χάρελ: «Μπορούμε να γίνουμε μια από τις καλύτερες ομάδες του EuroCup»
Ο Ρόνι Χάρελ ήταν εκ των κορυφαίων του αγώνα του Άρη με το Αμβούργο, έχοντας 7 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον Αμερικανό να μιλάει μετά το τέλος της αναμέτρησης και να τονίζει ότι οι Θεσσαλονικείς μπορούν να είναι από τις καλύτερες ομάδες του EuroCup!
- Ο Άρης έκανε το πάρτι που χρόνια περίμενε…
- Γκάλης, τρέλα, οπαδοί, χαρτάκια: Ο Σιάο ζει στο Αλεξάνδρειο όσα έβλεπε στο YouTube!
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ρόνι Χάρελ:
«Ήταν μια ομαδική προσπάθεια από όλους. Από τον κόσμο, από την ομάδα, το επιτελείο, τους μικρούς συμπαίκτες μας.
Δείξαμε τι είναι ο Άρης. Έχουμε δουλειά, αλλά μπορούμε να είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Δείξαμε τι μπορούμε να φέρουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τον κόσμο».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.