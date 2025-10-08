Ο Ρόνι Χάρελ τόνισε μετά τη νίκη του Άρη επί του Αμβούργου πως η ομάδα της Θεσσαλονίκεις πρέπει να δείξει πως είναι από τις καλύτερες σε ολόκληρο το EuroCup.

Ο Ρόνι Χάρελ ήταν εκ των κορυφαίων του αγώνα του Άρη με το Αμβούργο, έχοντας 7 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον Αμερικανό να μιλάει μετά το τέλος της αναμέτρησης και να τονίζει ότι οι Θεσσαλονικείς μπορούν να είναι από τις καλύτερες ομάδες του EuroCup!

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ρόνι Χάρελ:

«Ήταν μια ομαδική προσπάθεια από όλους. Από τον κόσμο, από την ομάδα, το επιτελείο, τους μικρούς συμπαίκτες μας.

Δείξαμε τι είναι ο Άρης. Έχουμε δουλειά, αλλά μπορούμε να είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Δείξαμε τι μπορούμε να φέρουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τον κόσμο».