Ο Ρίτσαρτν Σιάο πανηγύρισε μαζί με τους παίκτες του τη νίκη επί του Αμβούργου με 98-76.

Ο Άρης υποδέχτηκε το Αμβούργο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 98-76, μέσα σε μία τρομερή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι χιλιάδες φίλαθλοι των γηπεδούχων.

Ανάμεσα στον κόσμο βρισκόταν ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, έζησε έντονα κάθε φάση της αναμέτρησης. Μετά το τέλος του αγώνα μάλιστα, ο ίδιος βρέθηκε στο παρκέ και πανηγύρισε τη νίκη μαζί με τους παίκτες.