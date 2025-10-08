Άρης, Σιάο: Πανηγύρισε τη νίκη μαζί με τους παίκτες στο παρκέ
Ο Άρης υποδέχτηκε το Αμβούργο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 98-76, μέσα σε μία τρομερή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι χιλιάδες φίλαθλοι των γηπεδούχων.
Ανάμεσα στον κόσμο βρισκόταν ο νέος ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, έζησε έντονα κάθε φάση της αναμέτρησης. Μετά το τέλος του αγώνα μάλιστα, ο ίδιος βρέθηκε στο παρκέ και πανηγύρισε τη νίκη μαζί με τους παίκτες.
