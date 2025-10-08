Ο Ρίτσαρντ Σιάο και ο Νίκος Γκάλης βρέθηκαν μαζί στο γήπεδο πριν από τον αγώνα με το Αμβούργο.

Ο Άρης ετοιμάζεται για το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπου θα αντιμετωπίσει το Αμβούργο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup απόψε, Τετάρτη (8/10, 20:00).

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρηση, ο Ρίτσαρντ Σιάο βρέθηκε μαζί με τον Νίκο Γκάλη όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί στις κερκίδες. Ο νέος ιδιοκτήτης του Άρη μάλιστα, λίγο νωρίτερα είχε κάνει τη βόλτα του στη Fan Zone, όπου μεταξύ άλλων συμμετείχε στις διάφορες δραστηριότητες.