Σιάο - Γκάλης: Μαζί στο γήπεδο για το Άρης - Αμβούργο
Ο Άρης ετοιμάζεται για το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περιόδου, όπου θα αντιμετωπίσει το Αμβούργο για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup απόψε, Τετάρτη (8/10, 20:00).
Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρηση, ο Ρίτσαρντ Σιάο βρέθηκε μαζί με τον Νίκο Γκάλη όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί στις κερκίδες. Ο νέος ιδιοκτήτης του Άρη μάλιστα, λίγο νωρίτερα είχε κάνει τη βόλτα του στη Fan Zone, όπου μεταξύ άλλων συμμετείχε στις διάφορες δραστηριότητες.
🟡🙌 Η αγκαλιά Σιάο- Γκάλη πριν το ματς με το Αμβούργο pic.twitter.com/D7pc81JkDT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 8, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.