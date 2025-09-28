Τσαλμπούρης στο Gazzetta: «Μακάρι να ακολουθήσουν όλες οι ομάδες το μοντέλο του Πανιωνίου»

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης μίλησε στο Gazzetta για τον ελληνικό κορμό του Πανιωνίου ενώ αναφέρθηκε στην παραμονή του στην ομάδα από τη Νέα Σμύρνη.

Λίγα εικοσιτετράωρα απομένουν πλέον για την έναρξη της νέας σεζόν για τον Πανιώνιο, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (1/10) στη Γλυφάδα τη γερμανική Χέμνιτζ στη Γλυφάδα για την πρεμιέρα του EuroCup. Ο «ιστορικός» προέρχεται από μία αγωνιστική περίοδο όπου μέσα στην έδρα του μπόρεσε να δείξει πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Πλέον, έχοντας ανανεώσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ του, ο Πανιώνιος θέλει να συνεχίσει να είναι ανταγωνιστικός. Ένα από τα πρόσωπα που παραμένουν ίδια στους «κυανέρυθρους», είναι ο Γιώργος Τσαλμπούρης.

Ο Έλληνας σέντερ που την περασμένη σεζόν ήταν ένα από τα «βασικά γρανάζια» του «ιστορικού», μίλησε στο Gazzetta και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει η ομάδα της Νέας Σμύρνης την περασμένη του ορμή ενώ υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ελληνικός κορμός.

- Ήσουν και πέρυσι στην ομάδα, πόσο εύκολο είναι να συνεχίσετε με την ίδια ορμή που είχατε και την περασμένη σεζόν;

«Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί είμαστε μια νέα ομάδα. Στην πραγματικότητα έχουμε δύο παίκτες από πέρυσι. Έχει αλλάξει ο προπονητής, έχει αλλάξει όλο το ρόστερ. Το μόνο που παραμένει ίδιο είναι η φανέλα στη πραγματικότητα.

Η ομάδα θέλει να κάνει βήματα μπροστά. Θέλει κάθε χρόνο να γίνεται καλύτερη. Και είναι υποχρέωσή μας να το καταφέρουμε. Τουλάχιστον θα το προσπαθήσουμε».

- Έχετε καθόλου στο μυαλό σας ότι αυτή η χρονιά μπορεί να είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη, όπου μόλις είχε επιστρέψει ο Πανιώνιος στη Stoiximan GBL;

«Δεν μπορώ να σου πω ότι είχα στο μυαλό μου πέρσι ότι η ομάδα μόλις ανέβει και μπορεί να υπήρχε άγχος. Δεν νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο. Κάθε χρονιά έχει τις δυσκολίες της. Κάθε χρονιά έχει τα προβλήματά της. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Και μπορούμε να κοιτάμε την χρονιά με αισιοδοξία».

- Οι απαιτήσεις φυσικά σε μία ομάδα όπως είναι ο Πανιώνιος είναι μεγάλες. Εσείς έχετε θέσει κάποιον συγκεκριμένο στόχο;

«Δεν νομίζω ότι έχουμε θέσει κάποιον συγκεκριμένο στόχο. Και γενικά ούτε εγώ ούτε κανείς εδώ πέρα νομίζω ότι βάζει στόχους ονομαστικούς ας πούμε. Κοιτάμε το παιχνίδι με το παιχνίδι. Και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο μας για το που βρισκόμαστε».

- Υπάρχει κάτι που σας αγχώνει για την ένα σεζόν ή όχι;

«Όχι, ευχόμαστε να έχουμε όλοι υγεία. Να είναι μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς και ό,τι να γίνει θα γίνει».

«Δέθηκα με όλους στον Πανιώνιο»

- Βλέπουμε ότι είστε μία από τις ομάδες – φαβορί ώστε να τερματίσετε στην τρίτη θέση. Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτή η ομάδα έχει έναν κορμό από Έλληνες παίκτες;

«Θεωρώ ότι όποια ομάδα θέλει να προχωρήσει, το να φτιάχνει ένα καλό ελληνικό κορμό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό το ότι η ομάδα βασίζεται και σε Έλληνες και δεν είναι μια ομάδα με ξένους που έχει συμπληρωματικούς Έλληνες. Μακάρι να ακολουθήσουν όλες οι ομάδες αυτό το μοντέλο και νομίζω ότι μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό για το ελληνικό μπάσκετ γενικά».

- Εσύ έχεις θέσει κάποιον προσωπικό στόχο;

«Όχι. Απλά θέλω να γίνομαι καλύτερος».

- Έχεις αναφέρει στο παρελθόν ότι ο Πανιώνιος για εσένα ήταν μία ευκαιρία. Πλέον νιώθεις ότι έχεις δεθεί με την ομάδα;

«Σίγουρα. Με όλες τις ομάδες που έχω παίξει έχω δεθεί. Πόσο μάλλον μια ομάδα που έχει ιστορία.

Είναι πολύ πιο εύκολο να δεθείς όταν μια ομάδα κουβαλάει ιστορία πίσω της. Είναι η δεύτερη χρονιά μου στην ομάδα. Πέρασα καλά την πρώτη χρονιά.

Δέθηκα με όλους εδώ. Υπάρχει και ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Ο Πανιώνιος είναι ένας πολύ καλός οργανισμός. Χαίρομαι που παρέμεινα».

- Γενικά πώς είναι το κλίμα μέσα στην ομάδα;

«Θεωρώ ότι τα βλέπω όλα πολύ αισιόδοξα. Θεωρώ ότι έχουμε φτιάξει μια ομάδα με έναν γκρουπ παιδιών και καλών παιχτών και καλών χαρακτήρων.

Έχουμε έναν προπονητή που είναι πάρα πολύ έμπειρος. Μας βοηθάει πάρα πολύ όχι μόνο μπασκετικά αλλά και στο κομμάτι της νοοτροπίας. Το γύρω-γύρω από την ομάδα που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, Είναι πάντα ήρεμο, είναι πάντα διαθέσιμο. Θεωρώ ότι όλα δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι στο χέρι μας, έχοντας όλα τα εφόδια αυτά, να κάνουμε μια καλή χρονιά».

- Θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Πανιωνίου;

«Ελπίζω να τον δω στο γήπεδο».