Γκίκας στο Gazzetta: «Το τραίνο έχει μπει στις ράγες και μόνο καλά πράγματα θα δούμε στο μέλλον»

Ο Νίκος Γκίκας μίλησε στο Gazzetta και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην προσωπική σχέση που έχει ο ίδιος με τον Πανιώνιο αλλά και για την επιστροφή του «ιστορικού» στην Ευρώπη.

Ο Νίκος Γκίκας ετοιμάζεται για μία ακόμη απαιτητική σεζόν. Ο ίδιος, πριν από μερικά χρόνια πήρε την απόφαση να αφήσει την κορυφαία κατηγορία και να πάει στην Elite League ώστε να φορέσει τη φανέλα της ομάδας από την περιοχή στην οποία μεγάλωσε, δηλαδή αυτή του Πανιωνίου.

Με τα χρόνια να έχουν περάσει και τον ίδιο να έχει ζήσει μεγάλες στιγμές ως παίκτης του «ιστορικού», ο Έλληνας γκαρντ είναι ένας από τους πιο έμπειρους αθλητές που διαθέτει στο ρόστερ του ο Λούκα Παβίσεβιτς, σε μία ιστορική χρονιά για τους «κυανέρυθρους», όπου μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν και στο EuroCup.

Ο Γκίκας μίλησε στο Gazzetta και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει η ομάδα της Νέας Σμύρνης την ορμή που είχε αποκτήσει την περασμένη σεζόν, αναφέρθηκε επίσης στην πίεση που ασκεί η φανέλα του συλλόγου ενώ σχολίασε τη σχέση του που έχει ο ίδιος με τον Πανιώνιο.

«Η δεύτερη χρονιά στην Α1 πολλές φορές σου ανοίγει η όρεξη»

Δεύτερη χρονιά στη Stoiximan GBL για τον Πανιώνιο. Πόσο εύκολο είναι να διατηρήσει αυτή την ορμή που είχε από πέρυσι;

«Νομίζω ότι με τις προσθήκες που έγιναν, με την αγάπη του κόσμου, με το όραμα της διοίκησης και με τη συμμετοχή του Πανιωνίου στο EuroCup, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα. Νομίζω ότι η ομάδα έχει δείξει ότι έχει διατηρήσει την τεράστια θέληση που ξέραμε εξαρχής, εμείς που ήρθαμε από πιο νωρίς, ότι έχει για να συνεχίσει να διεκδικεί συνέχεια κάτι παραπάνω για την ομάδα του Πανιωνίου. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι φέτος θα έχουμε μια πάρα πολύ απαιτητική χρονιά με θεσμοθετημένους στόχους που θα πρέπει να τους επιτύχουμε».

Λένε ότι καμιά φορά αυτή η δεύτερη σεζόν μετά την άνοδο είναι πιο δύσκολη από την πρώτη χρονιά. Εσείς το έχετε αυτό στο μυαλό σας ή είναι περιττό άγχος;

«Εγώ που γενικά είμαι αρκετά πιο έμπειρος, είμαι στα 35, έχω δει κάποια πράγματα, νομίζω ότι θα πρέπει να δουλεύεις πολύ, να έχεις χαμηλά το καλάθι όπως λες και εσύ, γιατί η δεύτερη χρονιά στην Α1 πολλές φορές σου ανοίγει η όρεξη από την πρώτη, και νομίζεις ότι τη δεύτερη μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε όμως ότι όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και θα γίνει πραγματικά μεγάλη μάχη για να μπεις και στην εξάδα θα έλεγα εγώ και ακόμα πιο ψηλά. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι χαμηλά η μπάλα, να πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να αποδεικνύουμε ότι είμαστε η μία καλή ομάδα κάθε φορά που βρισκόμαστε στο γήπεδο».

Σε μια ομάδα όπως είναι ο Πανιώνιος φυσικά υπάρχουν πολύ μεγάλες απαιτήσεις από το κόσμο. Εσείς ποιους στόχους έχετε θέσει λοιπόν για αυτή τη σεζόν;

«Δεν θεωρώ ότι έχουμε θέσει κάτι συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι μεταξύ μας και γενικά σαν παίχτες και σαν επιτελείο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να βάλουμε καταρχάς και τα δύο καρπούζια κάτω από τις μασχάλες, με τα τρία παιχνίδια ουσιαστικά την εβδομάδα, και να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί στην Ευρώπη και σίγουρα και στην Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν έχουμε θεσμοθετήσει ακόμα τους στόχους ακριβώς, αλλά νομίζω ότι έχουμε βάλει σαν στόχο να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι».

Πώς νιώθετε ότι ο Πανιώνιος επιστρέφει στην Ευρώπη;

«Σίγουρα και για τον κόσμο ο οποίος αγκαλιάζει την ομάδα εδώ και δύο χρόνια που είμαι εγώ. Θα γεμίζει το γήπεδο, ήδη το έκανε αυτό, ακόμα και από τα φιλικά. Στο πρώτο είδαμε το γήπεδο γεμάτο, σχετικά γεμάτο. Σύν ότι ήταν ένα τεράστιο κίνητρο να έρθουν καλύτεροι παίχτες στην ομάδα, εφόσον παίζεις ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Γενικά θεωρώ ότι θα είναι μια ωραία χρονιά για την ομάδα, με πάρα πολλά παιχνίδια, ώστε οι φίλαθλοι να ευχαριστηθούν την ομάδα μας».

«Οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τις δομές σε μια ομάδα για να διεκδικήσει»

Είστε μια ομάδα που έχετε μαζέψει αρκετούς καλούς Έλληνες παίχτες. Πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι είστε ένα από τα φαβορί για την τρίτη θέση, έχοντας ελληνικό κορμό;

«Θεωρώ ότι η ομάδα ενισχύθηκε πάρα πολύ στους Έλληνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως το λες και εσύ, να ενισχυθείς με ελληνικό στοιχείο. Οι Έλληνες θεωρώ είναι αυτοί οι οποίοι βάζουν τις δομές σε μια ομάδα για να διεκδικήσει κάτι όσο το δυνατόν παραπάνω. Ως προς αυτό, νομίζω ότι έγιναν πάρα πολύ καλές και στοχευμένες κινήσεις, ώστε να ενισχυθεί πάρα πολύ η ομάδα στο συγκεκριμένο κομμάτι».

Είσαι αρκετό καιρό πλέον στην ομάδα. Πριν μερικά χρόνια πήρες την απόφαση να παίξεις στην Elite League για τον Πανιώνιο. Νιώθεις ότι έχεις αφήσει πλέον το στίγμα σου κατά κάποιον τρόπο σε αυτόν;

«Κοίτα, εγώ γενικά στη Νέα Σμύρνη μεγάλωσα. Στο Πανιώνιο έτυχε να μην παίξω γιατί ο Πανιώνιος όταν εγώ έπαιζα στην Α1 ήταν μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας.

Γενικά, η απόφασή μου, το να γυρίσω στο σπίτι μου και να παίξω στον Πανιώνιο από την Ελίτ Λίγκ και να πετύχουμε πράγματα μαζί, να ανέβουμε στην Α1 και να κάνουμε για μια καλή χρονιά πέρσι. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει δεθεί με την προσπάθεια όλης της ομάδας που ήμουν και μέρος αυτής. Σίγουρα υπάρχει μια σχέση, η οποία έχει σμιλευθεί σε όλα αυτά τα χρόνια με τις επιτυχίες σε γενικές γραμμές που πετύχαμε».

Θέλεις να στείλεις ένα μήνυμα στον κόσμο του Πανιωνίου;

«Να έχει υπομονή γιατί η χρονιά είναι πάρα πολύ μεγάλη και να βρίσκεται κοντά στην ομάδα και στα καλά και στα κακά, αυτό λέω πάντα. Νομίζω ότι το τραίνο έχει μπει στις ράγες και μόνο καλά πράγματα θα δούμε στο μέλλον».