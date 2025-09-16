Ο Πανιώνιος συμπλήρωσε 135 χρόνια ζωής και το Gazzetta powered by Novibet παρουσιάζει ένα ντοκιμαντέρ γεμάτο συγκίνηση και μνήμες. Από τη Σμύρνη στο Παναθηναϊκό Στάδιο και στη Νέα Σμύρνη. Ενας σύλλογος που έγινε σύμβολο ανθεκτικότητας. Ενας σύλλογος... αιώνιος!

Από τη Σμύρνη της καταστροφής και της προσφυγιάς στην Αθήνα. Ο Πανιώνιος εδώ και 135 χρόνια αποτελεί σύμβολο για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Ο αιώνιος σύλλογος γιορτάζει και το Gazzetta σε συνεργασία με τη Novibet φέρνουν στις οθόνες σας ένα μοναδικό ντοκιμαντέρ μέσα από το οποίο ξεπηδούν μνήμες. Τα τρία Κύπελλα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ζωντανεύουν ξανά μέσα από τα μάτια των μεγάλων πρωταγωνιστών.

Φάνης Χριστοδούλου, Νίκος Αναστόπουλος, Κρις Χουγκάζ, Χρήστος Εμβολιάδης, Φώτης Στρακόσια και φυσικά ο Θωμάς Μαύρος. Προσωπικότητες που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο σύλλογο και μιλώντας γι' αυτόν καταλαβαίνεις το πόσο έχει επηρεαστεί η ζωή τους μέσα από το κόκκινο και το μπλε του Ιστορικού.

Πανιώνιος είναι κι ο κόσμος του. Είναι το στέκι του Βαλέσα, απ' εκεί όπου οι Αντώνης Κρόμπας, Κωνσταντίνος Καραστεφανής κι ο εκ των ιδιοκτητών του σήμερα του ιστορικού αυτού μαγαζιού, Γιώργος Αλημίσης μιλούν και... ξεσηκώνουν για την αγαπημένη τους ομάδα.

Από την ιστορία μας δεν γίνεται να λείπουν οι άνθρωποι που κρατούν το παρόν και το μέλλον του συλλόγου στα χέρια τους. Οι Θεόδωρος Μικρόπουλος και Παναγιώτης Ηλιάδης στο μπάσκετ, ο Κώστας Ρούπτσος στο ποδόσφαιρο, οι Άλκηστις Μπόζοβιτς κι η Μαρία Γαβριέλλα Αναγνωστοπούλου στον Ερασιτέχνη...

Και φυσικά, πριν πας στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, πάντα θα περάσεις από τον «Νίκο» για τυρόπιτα ή κιμαδόπιτα. Και δεν γινόταν να λείπει αυτή η ιστορική μορφή της πόλης και του συλλόγου - μαζί με το γιο του Γιώργο!

Κάτι παραπάνω από 32' κυανέρυθρης μαγείας στο παρακάτω video: