Γουότσον στο Gazzetta: «Όταν έπαιζα στην Καρδίτσα, οι φίλαθλοι μου έλεγαν ότι πρέπει να έρθω στον Πανιώνιο»

Ο Νέιτ Γουότσον μίλησε στο Gazzetta για την πρόκληση της νέας σεζόν στον Πανιώνιο και αποκάλυψε ότι οι φίλαθλοι των «κυανέρυθρων» του έλεγαν να πάει στην ομάδα της Νέας Σμύρνης από την περασμένη χρονιά, όταν έπαιζε ακόμα στην Καρδίτσα.

Ο Σεπτέμβριος φτάνεις σιγά σιγά στο τέλος του και ο Πανιώνιος μετράει αντίστροφα για την έναρξη μίας σεζόν, όπου μεταξύ άλλων οι φίλαθλοί του την περιμένουν με ιδιαίτερη προσμονή, αφού θα δουν την αγαπημένη τους ομάδα να συμμετέχει ξανά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και συγκεκριμένα στο EuroCup.

Ο Νέιτ Γουότσον αποτελεί ένα από τα μεταγραφικά αποκτήματα του καλοκαιριού για τους «κυανέρυθρους», με τον ίδιο να συνεχίζει την παρουσία του στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από την Καρδίτσα.

Ο 26χρονος σέντερ, μιλώντας στο Gazzetta αποκάλυψε ωστόσο ότι η σχέση του με τους φιλάθλους του «ιστορικού» έχει αρχίσει ήδη από την περασμένη περίοδο, όταν στο παιχνίδι με τη θεσσαλική ομάδα, οι φίλαθλοι του Πανιωνίου του έλεγαν να πάρει μεταγραφή στον σύλλογο της Νέας Σμύρνης!

Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι θα είναι η πρώτη του φορά που θα παίξει στο EuroCup ενώ υπογράμμισε το πόσο τρελό είναι για τον ίδιο ότι είναι πάλι συμπαίκτης με τον Ματ Λιούις, όπου πέρα από την Καρδίτσα, βρίσκονταν στο ίδιο λύκειο.

«Το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πολύ σκληρό»

- Ο Πανιώνιος ξεκινάει το δεύτερο χρόνο του στη Stoiximan GBL. Πόσο εύκολο είναι να διατηρηθεί η δυναμική που είχε η ομάδα πέρυσι και τη νέα σεζόν;

«Σίγουρα πρέπει να διατηρήσουμε τη δυναμική. Αυτή είναι μια νέα ομάδα, μια νέα χρονιά, νέος προπονητής. Οπότε πρέπει να αποδείξουμε σε πολλούς τι μπορούμε να κάνουμε. Και νιώθω πως αυτό θα κάνουμε φέτος. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα με έναν εξαιρετικό προπονητή. Όλοι έχουν καλή νοοτροπία φέτος, οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος».

- Λένε καμία φορά πως η δεύτερη χρονιά μετά την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία είναι πάντα πιο δύσκολη από την πρώτη. Το έχετε καθόλου αυτό στο μυαλό σου αυτό ή όχι;

«Ειλικρινά, όχι και τόσο. Αλλά ξέρω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος θα είναι πολύ σκληρό. Παρακολουθώ τις ομάδες. Όλοι οι παίκτες είναι πολύ καλοί, αλλά και εμείς είμαστε καλοί. Θα είναι μια σκληρή μάχη, αλλά σίγουρα θα αγκαλιάσουμε την πρόκληση».

- Μια ομάδα σαν τον Πανιώνιο, με τον κόσμο του Πανιωνίου, με την ιστορία του Πανιωνίου, πάντα στοχεύει ψηλά. Ποιους στόχους έχετε θέσει φέτος ως ομάδα;

«Σίγουρα έχουμε πολλούς στόχους. Οι φίλαθλοί θα είναι σίγουρα στο πλευρό μας. Έχουμε φανταστικούς φιλάθλους. Κάνουν πάντα θόρυβο στο γήπεδο. Αλλά το μόνο που θέλουμε είναι να βγαίνουμε κάθε μέρα και να δείχνουμε στους φιλάθλους τι μπορούμε να κάνουμε. Ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Θα είναι η πρώτη μου χρονιά στο EuroCup, οπότε θέλω να βγω εκεί έξω και να αποδείξω στους πάντες πόσο καλός είμαι. Θέλω να κερδίσουμε παιχνίδια και να πάρουμε κάποιον τίτλο».

- Το γεγονός ότι μία ομάδα θα παίξει στο EuroCup αποτελεί πάντα μία ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί κάθε εβδομάδα θα υπάρχει ένα επιπλέον παιχνίδι. Είσαι έτοιμος για αυτό;

«Ναι, είμαι έτοιμος. Δεν έχω παίξει ποτέ σε δύο πρωταθλήματα ταυτόχρονα, οπότε ανυπομονώ για την πρόκληση. Το να ταξιδεύω από την Ελλάδα στο Λονδίνο, στην Ισπανία, στη Γερμανία, θα είναι καταπληκτική εμπειρία για μένα».

- Πώς είναι η σχέση σου με τους νέους συμπαίκτες και τον νέο προπονητή σου;

«Όλα πάνε καλά. Έχουμε ήδη χτίσει πολύ καλή χημεία μέχρι τώρα. Έχω τον παλιό μου συμπαίκτη από το λύκειο, τον Ματ Λιούις στην ομάδα. Παίξαμε και μαζί στην Καρδίτσα, οπότε είναι λίγο τρελό. Νιώθω ότι η χημεία μας είναι σίγουρα καλή τώρα».

- Είσαι έτοιμος να παίξεις για τους φιλάθλους του Πανιωνίου φέτος;

«Είμαι πολύ έτοιμος. Μάλιστα, όταν έπαιξα πέρυσι εναντίον του Πανιωνίου, ως παίκτης της Καρδίτσας, οι φίλαθλοι μου έλεγαν, "Πρέπει να έρθεις στον Πανιώνιο, πρέπει να έρθεις στον Πανιώνιο". Εγώ έλεγα, "Συγγνώμη, δεν ξέρω αν μπορώ να έρθω". Και τώρα είμαι εδώ, οπότε είναι λίγο τρελό».

- Αν έπρεπε να πεις κάτι στους φιλάθλους του Πανιωνίου, τι θα ήταν;

«Θα τους έλεγα ευχαριστώ για όλη τη στήριξη. Είμαι χαρούμενος που απάντησα στις προσευχές σας».