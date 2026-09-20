Κύπελλο Ανδρών – UNICEF Trophy: Τα αποτελέσματα (Β’ Φάση, 1η αγ.)

Η δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ανδρών, με φόντο το UNICEF Trophy που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, ξεκίνησε με την 1η αγωνιστική της και με τρεις αγώνες για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Ο Ιωνικός Νικαίας, ο Πανιώνιος και ο Ιωνικός Ιωνίας ήταν οι τρεις ομάδες, που πήραν την πρόκριση στη 2η αγωνιστική, επικρατώντας αντίστοιχα του Πανερυθραϊκού, του Αμύντα και των Σοφάδων.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 19/9:

Ιωνικός Νικαίας-Πανερυθραϊκός 78-68

Πανιώνιος-Αμύντας 89-60

Ιωνικός Ιωνίας-Σοφάδες 81-79

Αναλυτικά οι αγώνες:

Πανιώνιος-Αμύντας 89-60

Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Ζακεστίδης-Σπυρόπουλος (Ντίνος)

Δεκάλεπτα: 26-17, 47-33, 67-52, 89-60

Πανιώνιος (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 11, Κολοβέρος 16 (2), Καρράς 4, Πιλάβιος 5 (1), Γερομιχαλός 13 (1), Χριστοφίλης 4, Καμαριανός, Δενδρινός 6 (2), Σταυρακούκας 10, Σασλόγλου 2, Ουόλτερς 18

Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 9 (1), Μανοΐλοβιτς 22, Ζούπας 4, Γκίκας, Ντουζίδης 2, Παπαδημητρίου 2, Ιωάννου 5, Κορκόντζελος 6, Δαμιανός 6 (2), Ματζούρος 2, Κουζάπας 2, Καραμήτσος



Ιωνικός Νικαίας-Πανερυθραϊκός 78-68

Διαιτητές: Ζιώγας-Γαραντζιώτης-Αντωνιάδης (Διμπινούδης)

Δεκάλεπτα: 27-20, 45-39, 60-58, 78-68

Ιωνικός Νικαίας (Καυκής): Γιούσι 12, Πουλής 3 (1), Καλδής 12 (1), Λεκάκης 5 (1), Παπαζήσης 11 (3), Μπουργανός 3 (1), Ζαρκαδάκης 2, Μαγιντόμπε 5 (1), Ψημίτης 23 (4), Κρίπτσι 2, Χατζηκυριάκος

Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλου 8 (2), Δημητρακόπουλος, Μελισσαράτος 17 (1), Καμάρας 7, Γραμματικός 4, Ερμείδης 9, Χίλερ 13 (1), Τσάμης 1, Τσούκας 4, Ιωαννίδης 5 (1)

Ιωνικός Ιωνίας-Σοφάδες 81-79 (72-72 κ.α.)

Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Παπαγερίδης-Παπαγεωργίου (Λαζαρίδης)

Δεκάλεπτα: 17-24, 31-40, 53-53, 72-72, 81-79 (παρ.)

Ιωνικός Ιωνίας (Γκαϊτατζής): Κουρτίδης 2, Βλάσιος 5, Ελευθεριάδης 14 (2), Μαλανδρής 5 (1), Πιλκούδης 8, Ουίλιαμς 22, Κωνσταντινίδης 2, Βλάχος 12, Κοχλιαρίδης 3 (1), Στρυβάκης, Κομνιανίδης 10 (2)

Σοφάδες (Κακλαμάνος): Ντιπτσής 4 (1), Χάρπερ 17 (1), Μαυροειδάκος 7 (1), Σταματίου 6 (1), Καρυώτης 7, Καλλιακούδας 10 (2), Χάρις 14 (1), Τσαχτσίρας 5 (1), Διαμαντάκος 9

Μπορείτε να δείτε τη στατιστική των αγώνων κάνοντας κλικ ΕΔΩ.

Το πρόγραμμα της Κυριακής 20/9:

Σπόρτιγκ 18.00 Σπόρτιγκ-ΑΓΕ Χαλκίδας Κάρδαρης-Μπον-Αλεξόπουλος (Ηπιώτης)

Νέο Κλειστό Αγ. Δημητρίου 17.00 Πεύκη-Κρόνος Αγ. Δημητρίου Καραπαπάς-Ραπτογιάννης-Ρώτας (Νιγιάννης)

Σ. Μπεφόν 18.00 Π. Φάληρο-ΕΑ Προμηθέας 2014 Μαρτινάκος-Ρίζος-Κουτίβης (Κυρτάτας)

Δ. Καλτσάς 17.00 Αθηναϊκός-Πανελλήνιος Βαγγάλης-Πολάτογλου-Ουσταμπασίδης (Φλώρος)

Γ. Μπουρούσης 17.00 Α.Κ. Καρδίτσας-ΧΑΝΘ Ζαχαρής-Πράττος-Γιαννούλης (Μανάσ

2η αγωνιστική (23/9)

35. ΝΙΚΗΤΗΣ Α27 – ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.

36. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ Α31

37. ΝΙΚΗΤΗΣ Α29 – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

38. ΝΙΚΗΤΗΣ Α33 – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

39. ΝΙΚΗΤΗΣ Α30 – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ

40. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

41. ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ

Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy

Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.

Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.