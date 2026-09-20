Κύπελλο Ανδρών – UNICEF Trophy: Τα αποτελέσματα (Β’ Φάση, 1η αγ.)
Ο Ιωνικός Νικαίας, ο Πανιώνιος και ο Ιωνικός Ιωνίας ήταν οι τρεις ομάδες, που πήραν την πρόκριση στη 2η αγωνιστική, επικρατώντας αντίστοιχα του Πανερυθραϊκού, του Αμύντα και των Σοφάδων.
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου 19/9:
Ιωνικός Νικαίας-Πανερυθραϊκός 78-68
Πανιώνιος-Αμύντας 89-60
Ιωνικός Ιωνίας-Σοφάδες 81-79
Αναλυτικά οι αγώνες:
Πανιώνιος-Αμύντας 89-60
Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Ζακεστίδης-Σπυρόπουλος (Ντίνος)
Δεκάλεπτα: 26-17, 47-33, 67-52, 89-60
Πανιώνιος (Καραγιάννης): Μπιουκάναν 11, Κολοβέρος 16 (2), Καρράς 4, Πιλάβιος 5 (1), Γερομιχαλός 13 (1), Χριστοφίλης 4, Καμαριανός, Δενδρινός 6 (2), Σταυρακούκας 10, Σασλόγλου 2, Ουόλτερς 18
Αμύντας (Ζούπας): Σκόρδος 9 (1), Μανοΐλοβιτς 22, Ζούπας 4, Γκίκας, Ντουζίδης 2, Παπαδημητρίου 2, Ιωάννου 5, Κορκόντζελος 6, Δαμιανός 6 (2), Ματζούρος 2, Κουζάπας 2, Καραμήτσος
Ιωνικός Νικαίας-Πανερυθραϊκός 78-68
Διαιτητές: Ζιώγας-Γαραντζιώτης-Αντωνιάδης (Διμπινούδης)
Δεκάλεπτα: 27-20, 45-39, 60-58, 78-68
Ιωνικός Νικαίας (Καυκής): Γιούσι 12, Πουλής 3 (1), Καλδής 12 (1), Λεκάκης 5 (1), Παπαζήσης 11 (3), Μπουργανός 3 (1), Ζαρκαδάκης 2, Μαγιντόμπε 5 (1), Ψημίτης 23 (4), Κρίπτσι 2, Χατζηκυριάκος
Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Μπλου 8 (2), Δημητρακόπουλος, Μελισσαράτος 17 (1), Καμάρας 7, Γραμματικός 4, Ερμείδης 9, Χίλερ 13 (1), Τσάμης 1, Τσούκας 4, Ιωαννίδης 5 (1)
Ιωνικός Ιωνίας-Σοφάδες 81-79 (72-72 κ.α.)
Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Παπαγερίδης-Παπαγεωργίου (Λαζαρίδης)
Δεκάλεπτα: 17-24, 31-40, 53-53, 72-72, 81-79 (παρ.)
Ιωνικός Ιωνίας (Γκαϊτατζής): Κουρτίδης 2, Βλάσιος 5, Ελευθεριάδης 14 (2), Μαλανδρής 5 (1), Πιλκούδης 8, Ουίλιαμς 22, Κωνσταντινίδης 2, Βλάχος 12, Κοχλιαρίδης 3 (1), Στρυβάκης, Κομνιανίδης 10 (2)
Σοφάδες (Κακλαμάνος): Ντιπτσής 4 (1), Χάρπερ 17 (1), Μαυροειδάκος 7 (1), Σταματίου 6 (1), Καρυώτης 7, Καλλιακούδας 10 (2), Χάρις 14 (1), Τσαχτσίρας 5 (1), Διαμαντάκος 9
Μπορείτε να δείτε τη στατιστική των αγώνων κάνοντας κλικ ΕΔΩ.
Το πρόγραμμα της Κυριακής 20/9:
Σπόρτιγκ 18.00 Σπόρτιγκ-ΑΓΕ Χαλκίδας Κάρδαρης-Μπον-Αλεξόπουλος (Ηπιώτης)
Νέο Κλειστό Αγ. Δημητρίου 17.00 Πεύκη-Κρόνος Αγ. Δημητρίου Καραπαπάς-Ραπτογιάννης-Ρώτας (Νιγιάννης)
Σ. Μπεφόν 18.00 Π. Φάληρο-ΕΑ Προμηθέας 2014 Μαρτινάκος-Ρίζος-Κουτίβης (Κυρτάτας)
Δ. Καλτσάς 17.00 Αθηναϊκός-Πανελλήνιος Βαγγάλης-Πολάτογλου-Ουσταμπασίδης (Φλώρος)
Γ. Μπουρούσης 17.00 Α.Κ. Καρδίτσας-ΧΑΝΘ Ζαχαρής-Πράττος-Γιαννούλης (Μανάσ
2η αγωνιστική (23/9)
- 35. ΝΙΚΗΤΗΣ Α27 – ΙΩΝΙΚΟΣ Ν.
- 36. ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΝΙΚΗΤΗΣ Α31
- 37. ΝΙΚΗΤΗΣ Α29 – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ
- 38. ΝΙΚΗΤΗΣ Α33 – ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
- 39. ΝΙΚΗΤΗΣ Α30 – ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ
- 40. ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ – ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
- 41. ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
Ο δρόμος μέχρι το UNICEF Trophy
Η εναρκτήρια ημερομηνία, στην Α’ Φάση και στην 1η αγωνιστική, είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, με τη συμμετοχή των σωματείων της National League 1 και της National League 2.
Με την έναρξη της Β’ Φάσης, το Σαββατοκύριακο 19-20 Σεπτεμβρίου 2026, θα αρχίσουν να μπαίνουν στη διαδικασία και τα σωματεία της Elite League. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου, όταν και θα διαμορφωθούν τα ζευγάρια του Final 4 στο UNICEF Trophy, που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-20 Δεκεμβρίου 2026, με την κλήρωση για αυτή την φάση να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ και η έδρα θα γίνει γνωστή αργότερα.
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