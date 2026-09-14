Η ΚΑΕ Πανιώνιος ανάρτησε βίντεο σχετικά με τα 133 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.

Τα 136 χρόνια ιστορίας κλείνει σήμερα (14/09) ο Πανιώνιος!

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης γιορτάζει και η ΚΑΕ ανέβασε ένα εντυπωσιακό βίντεο που αποτυπώνει τι σημαίνει Πανιώνιος, γράφοντας στη λεζάντα: «Τρεις αιώνες ιστορίας, δύο ήπειροι, μία αιώνια αγάπη. Από το 1890 μέχρι σήμερα, η φλόγα δεν έσβησε ποτέ. Χρόνια πολλά Ιστορικέ!136 χρόνια Πανιώνιος.»