Πανιώνιος: Το τρομερό βίντεο για τα 136 χρόνια ιστορίας
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Η ΚΑΕ Πανιώνιος ανάρτησε βίντεο σχετικά με τα 133 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.
Τα 136 χρόνια ιστορίας κλείνει σήμερα (14/09) ο Πανιώνιος!
Η ομάδα της Νέας Σμύρνης γιορτάζει και η ΚΑΕ ανέβασε ένα εντυπωσιακό βίντεο που αποτυπώνει τι σημαίνει Πανιώνιος, γράφοντας στη λεζάντα: «Τρεις αιώνες ιστορίας, δύο ήπειροι, μία αιώνια αγάπη. Από το 1890 μέχρι σήμερα, η φλόγα δεν έσβησε ποτέ. Χρόνια πολλά Ιστορικέ!136 χρόνια Πανιώνιος.»
Δείτε το βίντεο:
@Photo credits: fb_Panionios Basketball
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