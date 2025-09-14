Η ΚΑΕ Πανιώνιος με ένα τρομερό βίντεο τίμησε τα 135 χρόνια ιστορίας του Πανιωνίου, με στιγμές τόσο του συλλόγου όσο και της Μικρασιατικής Καταστροφής.

Μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο, η ΚΑΕ Πανιώνιος τίμησε το γεγονός ότι φέτος συμπληρώνονται 135 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Παρουσιάζοντας εικόνες και βίντεο από την ιστορία της ομάδας και της Μικρασιατικής Καταστροφής ενώ το οπτικό κομμάτι το συνόδευσε τόσο το γνωστό τραγούδι «Τα σμυρνέικα τραγούδια» όσο και ο ύμνος του «ιστορικού».

Η σημερινή ημερομηνία δεν είναι τυχαία άλλωστε, αφού η 14/9 είναι ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. «Τρεις αιώνες, δύο ήπειροι, μία ομάδα» είναι η φράση με την οποία συνοδεύτηκε αυτό το τρομερό βίντεο.

Φυσικά υπενθυμίζουμε ότι σε λίγες ημέρες θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε το μεγάλο ντοκιμαντέρ του Gazzetta για τα 135 χρόνια ιστορίας του Πανιωνίου.