«Ο Πανιώνιος είναι ένα φροντιστήριο ζωής, είναι η ζωή μας όλη»

Υπάρχει κάποια στιγμή που ακόμα κι εσείς οι ίδιοι δυσκολεύεστε να πιστέψετε ότι τη ζήσατε στον Πανιώνιο; Μια εμπειρία που σας έκανε να πείτε «Ο Πανιώνιος είναι άλλη φάση, δεν το ζεις αυτό πουθενά αλλού»;

Κρις Χουγκάζ: «Ναι, υπάρχει. Είναι η χρονιά που πήραμε τον μοναδικό τίτλο μας με την πρώτη ομάδα, το Κύπελλο Ελλάδας. Εκείνη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ είχε κατακτήσει το πρώτο του ευρωπαϊκό, στη Γενεύη, με μια τρομερή ομάδα. Και λίγες μέρες μετά, ήμασταν αντίπαλοι στον τελικό.

Η εικόνα εκείνου του αγώνα ήταν κάτι το απίστευτο. Από τη μία πλευρά το ΣΕΦ ήταν μαύρο απ’ τους φίλους του ΠΑΟΚ, και από την άλλη χιλιάδες Πανιώνιοι που είχαν έρθει με πορεία από τη Νέα Σμύρνη, με πούλμαν, με κάθε τρόπο. Δεν νομίζω να έχουν ξαναμαζευτεί τόσοι οπαδοί του Πανιωνίου σε αγώνα μπάσκετ. Μια ατμόσφαιρα μαγική. Καμία σχέση με όσα βλέπουμε σήμερα.

Και εκείνη η ομάδα... Ήταν πραγματικά μοναδική. Εκτός από τα τρία παιδιά που είχαν έρθει από την Αμερική, τον Χάντσον, τον Μπρούγος και τον Μπάλις, οι υπόλοιποι επτά, μαζί και ο Λινάρδος που ήταν μέλος της ομάδας αλλά δεν αγωνίστηκε στον τελικό, ήμασταν όλοι παιδιά του Πανιωνίου. Από τρεις διαφορετικές γενιές! Ο Λινάρδος, ο Γάσπαρης, ο Φάνης... Μετά ο Γιώργος κι εγώ... Και μετά ο Βασίλης (Κικίλιας) με τον Παναγόπουλο. Όλοι αυτοί, μαζί στον τελικό. Σκέψου: Τόσοι παίκτες που είχαν ξεκινήσει από τις ακαδημίες, είχαν πάρει τίτλους στα αναπτυξιακά τμήματα, και έφτασαν να κατακτήσουν έναν τίτλο και με την πρώτη ομάδα! Δεν γίνεται αυτό... Δεν ξαναγίνεται. Ήταν σαν να το χρωστούσε η Ιστορία σε όλους όσοι πάλεψαν για να στηθεί αυτό το οικοδόμημα του Πανιωνίου.

Και χαίρομαι πραγματικά που επιστρέφω στον Πανιώνιο, με σκοπό να ξαναχτίσουμε αυτή την κουλτούρα και την παράδοση. Χάρη στις δύο διοικήσεις, της ΚΑΕ και του Ερασιτέχνη, που έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να ξαναδούμε αυτό το πνεύμα να γεννιέται απ’ την αρχή. Και θα το κάνουμε».

Γιώργος Καράγκουτης: «Εγώ θα πω δύο ιστορίες. Η μία συνέβη το 1992. Είχαμε πάει στην Κεφαλονιά για να παίξουμε την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων. Ήμασταν μια πολύ καλή παρέα, η οποία είχε ξεκινήσει με ένα μικρό πούλμαν από το ανοιχτό, με όλους όσους μπορείς να φανταστείς, με όλες τις συνθήκες που μπορείς να φανταστείς, σαν να πηγαίνει μια σχολική πενταήμερη εκδρομή!

Σε αυτό το πούλμαν, μέσα, ήταν 5-6 παιδιά που αργότερα πλαισίωσαν την Εθνική Παίδων, Εφήβων, αλλά και την ανδρική ομάδα του Πανιωνίου. Πηγαίνοντας εκεί, φτάνοντας στην Κεφαλονιά λοιπόν, ήμασταν το πρώτο φαβορί. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις καλές ομάδες από τη Θεσσαλονίκη και αλλού. Και έτυχε, συγκυριακά, ο τελικός να είναι με την Καλαμάτα.

Την προηγούμενη του αγώνα, του τελικού με την Καλαμάτα, είχε ραγίσει το ένα στεφάνι, στο κλειστό της Κεφαλονιάς. Μου έλεγαν εμένα τότε, γιατί ήμουν ο μόνος που κάρφωνε έτσι εντυπωσιακά, "πρόσεξε μην καρφώσεις και σπάσει το στεφάνι και έχουμε κανένα θέμα!"

Όντως, εγώ, πολύ… σκεπτικός και σοβαρός, στην πρώτη φάση καρφώνω δυνατά. Και... σπάει το στεφάνι! Γυρνάει όλο το γήπεδο, άφωνο, και με κοιτάει. Με το που με κοιτάνε, γίνονται οι διαβουλεύσεις, πουθενά τρίτο στεφάνι για να αλλαχτεί. Τι κάνουμε τώρα; Υπήρχε ένα ανοιχτό γήπεδο έξω για να πάμε να παίξουμε. Γυρνάω τότε και λέω: "Σε ανοιχτό ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα, σε ανοιχτό θα το τελειώσουμε και θα το πάρουμε!" Πήγαμε όντως στο ανοιχτό και κερδίσαμε την Καλαμάτα για να πάρουμε τον τίτλο!

Και η δεύτερη ιστορία που θέλω να πω. Πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, κάναμε προπόνηση στο ανοιχτό. Τότε είχαμε στην ομάδα ένα παιδί, που ο μπαμπάς του ήταν χασάπης. Αυτός ερχόταν, λοιπόν, κάθε φορά με μια κλούβα, στην οποία είχε πίσω αυτά τα τσιγκέλια… Και μονίμως αίματα από σφαγές ζώων! Δεν είχαμε τρόπο να φτάσουμε από το ανοιχτό γήπεδο εγκαίρως στο ΣΕΦ. Όπως, λοιπόν, εκείνη την ώρα τελειώνει η προπόνηση, λέει ο... λεγόμενος Μπαλτάς κιόλας, ήταν το επίθετό του! Μας λέει: ”Θα σας βάλω εγώ όλους στην καρότσα και θα φύγουμε”.

Ανοίγουμε λοιπόν την καρότσα, όλο χαρά εμείς για να μπούμε μέσα, και βλέπουμε πως ήταν τίγκα στο αίμα! Λέω: "Εγώ δεν μπαίνω εδώ!" Μην στα πολυλογώ, κάναμε κάτι αλχημείες, με κάτι χαρτόκουτες που τις ανοίξαμε και τις απλώσαμε κάτω. Μπήκαμε καμιά δεκαριά άτομα, όλη η ομάδα τότε, πίσω στην καρότσα για να φτάσουμε στο ΣΕΦ. Στο μεταξύ, δεν είχε να πιαστείς από πουθενά. Δεν είχε, στην κυριολεξία, τίποτα. Σε κάθε στροφή... φεύγαμε όλοι ο ένας πάνω στον άλλον! Και ήταν μια διαδρομή που έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό μου. Εγώ το έκανα και λίγο επίτηδες, το έκανα λίγο πιο... δραματικό και αστείο: να πέφτω και να αγκαλιάζω τους υπόλοιπους!

Και φτάσαμε στο ΣΕΦ έτσι. Ήταν από τις μοναδικές στιγμές που θυμάμαι... Με το που φτάσαμε, αντικρίσαμε όλο αυτόν τον κόσμο του Πανιωνίου. Ένα πέταλο γεμάτο Πανιώνιους! Αντικρίσαμε αυτή τη λαοθάλασσα! Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία: και η διαδρομή, και ο αγώνας, και τα πανηγύρια μετά».

Γιώργος Μποσγανάς: «Κοίταξε, εγώ ξεχωρίζω δύο στιγμές. Η μία όταν ήμουν στην Εθνική Εφήβων στην Αυστρία και έπρεπε να πάω στον Πανιώνιο που έκανε προετοιμασία στη Γερμανία. Πήγα σε ένα αεροδρόμιο, δεν θυμάμαι πού, στη Γερμανία, με παρέλαβε ο μακαρίτης ο Δενδρινός. Φτάνω μαύρα μεσάνυχτα στο ξενοδοχείο, μπαίνω στο δωμάτιο, νομίζω ήμουν με τον Κρις.

Και ο Μάκης μου είχε πει: "Την άλλη μέρα το πρωί θα σε υποδεχτεί ένας κύριος κάτω, στη ρεσεψιόν, αλλά μη δώσεις και πολύ μεγάλη σημασία". Εγώ κατέβηκα, έφαγα πρωινό. Και έρχεται ο συγχωρεμένος ο Βασίλης Καπώνης, τότε φροντιστής της ομάδας, ο οποίος έμενε στο γήπεδο του ποδοσφαίρου από κάτω. Είχε μια ειδικότητα... οφθαλμιάτρου. Μου λέει "έλα εδώ", μου είδε λίγο τα μάτια, μου έκανε μια διάγνωση (γέλια). Εντάξει, με τον Μπιλ μετά, για πολλά χρόνια, και παρέα κάναμε, και σε όλα τα ταξίδια ήμασταν μαζί.

Και η άλλη εικόνα ήταν όταν ήρθα Αθήνα και έπρεπε να πάω για προπόνηση στον Πανιώνιο. Ήρθα από Ηλιούπολη, κατέβηκα Νέα Σμύρνη και πήγα στο γήπεδο, περίπου ένα μισάωρο, 40 λεπτά νωρίτερα. Και το γήπεδο ήταν γεμάτο! Ήταν γεμάτο κόσμο! Δεν ήταν ότι είχαν έρθει 15 παιδιά από την Πλατεία, τα παλικάρια που ήταν δίπλα στην ομάδα. Ήταν γεμάτο το γήπεδο! Παίζαμε 5-5, έβαζες καλάθι και νόμιζες ότι παίζεις πρωτάθλημα».

Μάκης Δρελιώζης: «Θυμάμαι μια φορά που ο Καράγκουτης έχει αγοράσει παντελόνι και πουκάμισο, έχει φορέσει καινούργια ρούχα κλπ, και έχουμε πάει βόλτα. Και έχει μια πίστα με καρτ. Και λέμε, ”ας κάνουμε”. Και ο Γιώργος, φαντάσου τώρα σε ένα καρτ… το τιμόνι εδώ πέρα! Και στην κούρμπα που έχει, τη μεγάλη ας πούμε, βγάζει χέρια να μας χαιρετήσει και μετά, μέχρι να πιάσει το τιμόνι, πάει ευθεία! Και έχει λάσπες! Και από εκεί που ήταν άσπρος, με καλοκαιρινά ρούχα κλπ, έγινε καφέ ολόκληρος! Εντάξει, έχουμε ζήσει τέτοια σκηνικά πάρα πολλά, με αστεία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία παιδική και εφηβική ηλικία.

Μεγαλώνοντας, αυτά που θυμόμαστε από την πρώτη ομάδα είναι ότι ακόμα και στις προπονήσεις είχε 200 άτομα! Κόσμο σαν να είναι σε παιχνίδι. Μία και δύο ώρες πριν, με τις μεγαλύτερες ομάδες ας πούμε, το γήπεδο να είναι γεμάτο. Ασφυκτικά γεμάτο! Και να γίνεται ένας χαμός. Περπατάγαμε στην Πλατεία και ήμασταν όλοι γνωστοί. Ακόμα και τώρα μας έχουν μείνει αυτά τα σημάδια. Είναι πάρα πολύ ωραίες οι στιγμές που έχουμε ζήσει. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία, δύο, τρεις. Μεγαλώσαμε μαζί, έχουμε φτιάξει σχέσεις ζωής. Δεν είναι σχέσεις εφήμερες που πέρασαν, που βρεθήκαμε μαζί 1-2 χρόνια και σπάσαμε. Τώρα με τα παιδιά είμαστε από οκτώ και δέκα χρονών μαζί. Και κάνουμε ακόμα παρέα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη».

Μιχάλης Νικολάου: «Θα σου πω δύο ιστορίες, που δείχνουν τι σημαίνει μέχρι και σήμερα ο Πανιώνιος. Η πρώτη είναι από ένα τουρνουά στην Καζέρτα, στην Ιταλία. Ένα τουρνουά πολύ δυνατό, στο οποίο είχαν προσκαλέσει την Εθνική Εφήβων. Η Εθνική, όμως, δεν μπορούσε να πάει.

Παίρνουν λοιπόν από την Ομοσπονδία ένα τηλέφωνο στον Πανιώνιο και λένε: "Να πάτε εσείς". Στο τουρνουά συμμετείχαν η Στεφανέλ, η Λιμόζ και η Καζέρτα, με παίκτες γεννημένους το ’76 και ’77, αλλά υπήρχαν και δύο μεγαλύτεροι σε κάθε ομάδα. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλογώ, η Ομοσπονδία στέλνει το Εφηβικό του Πανιωνίου για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Και όχι τυχαία, γιατί και ο Πανιώνιος ήταν πάρα πολύ δυνατός.

Πάμε λοιπόν στην Ιταλία. Κι έρχεται και… guest ο Γιώργος Μποσγανάς, που τότε έπαιζε ήδη στην ανδρική ομάδα του Πανιωνίου. Ο γιος του Καπώνη τον φέρνει με πτήση από τη Θεσσαλονίκη, νομίζω είχαμε παίξει στο Ιβανώφειο εκείνες τις μέρες. Έρχεται, γίνονται τα παιχνίδια, και τελικά το παίρνουμε το τουρνουά.

Αυτό όμως δεν είναι το σημαντικό. Σημασία έχει ότι βρέθηκα να κάθομαι πίσω από την μπασκέτα, να βλέπω το παιχνίδι με 2.000 κόσμο στο γήπεδο, και ξαφνικά μου πιάνει κουβέντα ο τεράστιος Ράνκο Ζεράβιτσα! Κατάλαβε ότι ήμουν με την αποστολή του Πανιωνίου, του εξήγησα κάποια πράγματα, και του είπα πως στην Ελλάδα κάναμε προπόνηση και δίναμε αγώνες σε ανοιχτά γήπεδα.

Μου λέει: "Τι εννοείς ανοιχτά;". Του λέω: "Ανοιχτά. Με τα αστέρια από πάνω". Και επιμένει: "Δηλαδή αυτά τα παιδιά προπονούνται σε ανοιχτό γήπεδο;". Του λέω: "Φυσικά! Σε τσιμέντο, κάτω από τον ήλιο!". Και μου απαντάει: "Δεν γίνεται αυτό το πράγμα!".

Και η δεύτερη ιστορία, ίσως η πιο δυνατή που δείχνει την αγάπη που υπήρχε για τον Πανιώνιο από όλους. Ακόμα και από επαγγελματίες που πέρασαν από τον σύλλογο. Ήταν η τελική φάση στην Ελευθερούπολη, για τους γεννημένους το ’74, ’75 και ’76. Τότε έπαιζαν μαζί και οι τρεις χρονιές. Ήταν η φουρνιά του Κικίλια, που ήταν ο μεγαλύτερος, με Μακρυδήμα, Μουμούρη, Μάκη Δρελιώζη, Καράγκουτη κ.ά.

Παίζουμε έναν τελικό με τον ΒΑΟ, του Μασλαρινού. Εκείνη τη χρονιά ο Τζούροβιτς, που ήταν για πολλά χρόνια προπονητής του Πανιωνίου, είχε υπογράψει στον Άρη. Ήταν δηλαδή πλέον προπονητής του Άρη, όχι του Πανιωνίου. Παίζουμε, λοιπόν, στην Ελευθερούπολη, στην Καβάλα. Κερδίζουμε τον τελικό. Και με το που τελειώνει το παιχνίδι, μπαίνει μέσα ο Τζούροβιτς τρέχοντας, με κλάματα! Με τη συγχωρεμένη τη γυναίκα του μαζί. Αγκαλιάζει όλους τους παίκτες, πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί!

Και είναι οι παράγοντες του Άρη, που είχαν έρθει στο γήπεδο γιατί τότε ήθελαν τον Μασλαρινό, και λένε: "Ποιον πήραμε; Πού μπλέξαμε; Τι γίνεται εδώ;" Δηλαδή, είχαν πάρει στον Άρη έναν προπονητή που πανηγυρίζει με δάκρυα για τον Πανιώνιο»!