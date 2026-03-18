Φενέρμπαχτσε: Έβγαλε μπλουζάκια με το buzzer-beater του Μπόλντγουϊν κόντρα στον Παναθηναϊκό

Η Φενέρμπαχτσε κυκλοφόρησε μπλουζάκια με το buzzer beater του Μπόλντγουϊν κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο λόγος αυτής της κίνησης.

Ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν έβαλε την υπογραφή του δραματικό φινάλε απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με buzzer beater που χάρισε στη Φενέρμπαχτσε τη νίκη με 85-83 στο Telekom Center Athens.

Ο Αμερικανός έπειτα από επαναφορά, πήρε την μπάλα με 2.5 δευτερόλεπτα να απομένουν και με σουτ... μαχαιριά έδωσε τη νίκη στην ομάδα του για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απόλαυσε και με το παραπάνω αυτό το στιγμιότυπο κι αποφάσισε να μοιραστεί τη στιγμή με τους φιλάθλους της. Έτσι, η Φενέρ κυκλοφόρησε αναμνειστικά μπλουζάκια με το buzzer beater του Μπόλντγουϊν με τα έσοδα να διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό.

 
