Φενέρμπαχτσε: Έβγαλε μπλουζάκια με το buzzer-beater του Μπόλντγουϊν κόντρα στον Παναθηναϊκό
Ο Γουέιντ Μπόλντγουϊν έβαλε την υπογραφή του δραματικό φινάλε απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά με buzzer beater που χάρισε στη Φενέρμπαχτσε τη νίκη με 85-83 στο Telekom Center Athens.
Ο Αμερικανός έπειτα από επαναφορά, πήρε την μπάλα με 2.5 δευτερόλεπτα να απομένουν και με σουτ... μαχαιριά έδωσε τη νίκη στην ομάδα του για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απόλαυσε και με το παραπάνω αυτό το στιγμιότυπο κι αποφάσισε να μοιραστεί τη στιγμή με τους φιλάθλους της. Έτσι, η Φενέρ κυκλοφόρησε αναμνειστικά μπλουζάκια με το buzzer beater του Μπόλντγουϊν με τα έσοδα να διατίθενται για φιλανθρωπικό σκοπό.
Bazı anlar paylaştıkça büyür.— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) March 17, 2026
Parkedeki o anı birlikte yaşadık.
Şimdi o anın hatırasını farklı hikâyelere ulaştırarak paylaşıyoruz.
Fenerium’un destekleriyle, Koruncuk, Darüşşafaka, LÖSEV, TEV, Down Sendromlular derneklerindeki kardeşlerimize o anın hatırasını taşıyan… pic.twitter.com/I835I5kowF
