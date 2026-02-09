Σπανούλης στα Gazzetta Awards 2025:«Πάντα ψάχνω κίνητρο για να γίνομαι καλύτερος»

Ο Βασίλης Σπανούλης έδωσε το παρών στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και μίλησε στην Cosmote TV κατά την άφιξη του.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι μεταξύ των υποψηφίων για κορυφαίος προπονητής της σεζόν, καθώς εκτός από την πορεία της Μονακό μέχρι τον τελικό της Euroleague, πήρε και το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική στο Eurobasket.

Ο Ομοσπονδιακός μας τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στα κίνητρα του και τους νέους στόχους που θέτει.

Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη

«Πάντα είναι ωραία όταν έρχεται στη χώρα σου. Είναι τιμητικό που βρίσκομαι εδώ. Η εκδήλωση μου έδωσε την ευκαιρία να δω την οικογένεια μου.

Ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά. Με αρκετές όμορφες στιγμές και όταν έχεις τέτοιες στιγμές πρέπει να περνάς ωραία επειδή δεν ξέρεις τι θα συμβεί την επόμενη ημέρα.

Για μένα το να βάζω νέους στόχους και να έχω κίνητρο είναι το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή μου. Είτε έχω πετυχημένη χρονιά είτε όχι πάντα ψάχνω κίνητρο για να γίνομαι καλύτερος».