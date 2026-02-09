Στα Gazzetta Awards 2025 ο Ομπράντοβιτς: Το πηγαδάκι με Αλβέρτη και Αρλάουκας

Ο τεράστιος Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα αποτελέσει μέλος του Hall of Fame των Gazzetta Awards και πριν την έναρξη της λαμπερής βραδιάς, έστησε... πηγαδάκι με Αλβέρτη και Αρλάουκας.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Μίδας Ευρωπαϊκού μπάσκετ θα αποτελέσει το νέο μελος του Hall of Fame των Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Ο Σέρβος θρύλος της προπονητικής βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής και τα... είπε με Φραγκίσκο Αλβέρτη και Τζο Αρλάουκας.

Ο Ζοτς στον πάγκο και ο Αλβέρτης στο παρκέ πανηγύρισαν παρέα 4 κούπες Euroleague στην αυτοκρατορία του Παναθηναϊκού στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Δύο θρύλοι όχι μόνο του τριφυλλιού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Από την άλλη ο Σέρβος προπονητής συνυπήρξε με τον Αρλάουκας στη Ρεάλ Μαδρίτης και μαζί σήκωσαν ψηλά το τρόπαιο της Euroleague με του Μαδριλένους το 1995.



