Στα Gazzetta Awards 2025 ο Ομπράντοβιτς: Το πηγαδάκι με Αλβέρτη και Αρλάουκας
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Μίδας Ευρωπαϊκού μπάσκετ θα αποτελέσει το νέο μελος του Hall of Fame των Gazzetta Awards 2025 by Novibet. Ο Σέρβος θρύλος της προπονητικής βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής και τα... είπε με Φραγκίσκο Αλβέρτη και Τζο Αρλάουκας.
Ο Ζοτς στον πάγκο και ο Αλβέρτης στο παρκέ πανηγύρισαν παρέα 4 κούπες Euroleague στην αυτοκρατορία του Παναθηναϊκού στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Δύο θρύλοι όχι μόνο του τριφυλλιού αλλά και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Από την άλλη ο Σέρβος προπονητής συνυπήρξε με τον Αρλάουκας στη Ρεάλ Μαδρίτης και μαζί σήκωσαν ψηλά το τρόπαιο της Euroleague με του Μαδριλένους το 1995.
