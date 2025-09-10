Με τις αναμετρήσεις Φινλανδία - Γεωργία και Γερμανία - Σλοβενία συνεχίζεται η δράση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Η Ελλάδα κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 87-76 επί της Λιθουανίας και πήρε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9) την Τουρκία.

Σήμερα, Τετάρτη (10/9), συνεχίζεται η δράση στη Ρίγα με τους υπόλοιπους προημιτελικούς. Πιο συγκεκριμένα, στις 17:00 θα αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο μεγάλες εκπλήξεις του φετινού τουρνουά, τη Φινλανδία και τη Γεωργία.

Μετά το τέλος αυτού του παιχνιδιού, θα ακολουθήσει ο αγώνας μεταξύ της Γερμανίας και της Σλοβενίας, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:00. Το πρώτο ματς θα μεταδοθεί από το Nova Sports Start και την ΕΡΤ 1 ενώ το δεύτερο από το Nova Sports Start ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη τους από το Gazzetta.

Οι νικήτριες ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στα ημιτελικά, με μία από αυτές να είναι και η μελλοντική αντίπαλος της Ελλάδας, είτε στον μεγάλο τελικό σε περίπτωση νίκης επί της Τουρκίας είτε στον μικρό για την τρίτη θέση, σε περίπτωση ήττας.

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

- Πορτογαλία Τουρκία - Σουηδία 85-79

- Σουηδία Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Ισραήλ 84-79

Πολωνία - Βοσνία 80-72

Ιταλία - Σλοβενία 77-84

Γαλλία - Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

Λιθουανία - Ελλάδα 76-87

Τουρκία - Πολωνία 91-77

Γερμανία - Σλοβενία 10/9, 21:00 (12)

Φινλανδία - Γεωργία 10/9, 17:00 (13)

Ημιτελικοί

Ελλάδα - Τουρκία / 15

12 - 13 / 16

Μικρός Τελικός

Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16

Τελικός