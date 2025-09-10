EuroBasket 2025: Συνέχεια στα προημιτελικά με Γερμανία - Σλοβενία και το... ντέρμπι των εκπλήξεων
Η Ελλάδα κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 87-76 επί της Λιθουανίας και πήρε με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή (12/9) την Τουρκία.
Σήμερα, Τετάρτη (10/9), συνεχίζεται η δράση στη Ρίγα με τους υπόλοιπους προημιτελικούς. Πιο συγκεκριμένα, στις 17:00 θα αρχίσει η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο μεγάλες εκπλήξεις του φετινού τουρνουά, τη Φινλανδία και τη Γεωργία.
Μετά το τέλος αυτού του παιχνιδιού, θα ακολουθήσει ο αγώνας μεταξύ της Γερμανίας και της Σλοβενίας, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:00. Το πρώτο ματς θα μεταδοθεί από το Nova Sports Start και την ΕΡΤ 1 ενώ το δεύτερο από το Nova Sports Start ενώ θα υπάρχει live η εξέλιξη τους από το Gazzetta.
Οι νικήτριες ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες στα ημιτελικά, με μία από αυτές να είναι και η μελλοντική αντίπαλος της Ελλάδας, είτε στον μεγάλο τελικό σε περίπτωση νίκης επί της Τουρκίας είτε στον μικρό για την τρίτη θέση, σε περίπτωση ήττας.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Προημιτελικοί
- Λιθουανία - Ελλάδα 76-87
- Τουρκία - Πολωνία 91-77
- Γερμανία - Σλοβενία 10/9, 21:00 (12)
- Φινλανδία - Γεωργία 10/9, 17:00 (13)
Ημιτελικοί
- Ελλάδα - Τουρκία / 15
- 12 - 13 / 16
Μικρός Τελικός
Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16
Τελικός
- Νικητής 15 - Νικητής 16
