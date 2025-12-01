Φινλανδία - Γαλλία 83-76: Τους «έπιασαν» με ανατροπή
Έδειξαν χαρακτήρα οι Φινλανδοί. Η ομάδα που έχασε στον μικρό τελικό του Eurobasket από την Ελλάδα, κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Παγκοσμίου.
Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 83-76 των Γάλλων, ενώ ήταν πίσω στο σκορ με 63-70 στο 35'. Η Φινλανδία έκανε την ανατροπή και έτσι έπιασε τους τρικολόρ στο 1-1. Ήταν πιο ψύχραιμη και πιο κυνική στα τελευταία λεπτά και έφτασε στο ροζ φύλλο αγώνα.
Για το σύνολο του Τουόβι ο Ματσούνι ήταν κορυφαίος με 20 πόντους, ο Μάντσεν τελείωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, ενώ ο Σάλιν είχε 9 πόντους και 3 ασίστ. Πολύπλευρη η συνεισφορά του Γιάντουνεν με 9 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Από την άλλη πλευρά ο Στραζέλ μέτρησε 11 πόντους, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Μπουτέιγ και Γκοντού ήταν επίσης διψήφιοι με 10 πόντους.
Στις 21:30 για τον ίδιο όμιλο το Βέλγιο υποδέχεται την Ουγγαρία.
Τα δεκάλεπτα: 20-19, 37-45, 56-61, 83-76
