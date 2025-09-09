Τότε θα λάβει χώρα ο ημιτελικός του EuroBasket 2025 ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της και επικράτησε της Λιθουανίας με 76-87 «κλειδώνοντας» μία θέση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.

Εκεί η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν που έχει να βρεθεί σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης από το 2001, ενώ η επίσημη αγαπημένη από το 2009.

Ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 12/09 με την ώρα να αναμένεται να γίνει γνωστή. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, NOVASPORTS Start και φυσικά από το live του Gazzetta.