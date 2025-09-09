EuroBasket 2025: Η μέρα του ημιτελικού της Ελλάδας με την Τουρκία
Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της και επικράτησε της Λιθουανίας με 76-87 «κλειδώνοντας» μία θέση στα ημιτελικά του EuroBasket 2025.
Εκεί η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν που έχει να βρεθεί σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης από το 2001, ενώ η επίσημη αγαπημένη από το 2009.
- EuroBasket 2025, Αταμάν: «Η Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα και το πεπρωμένο μου είναι να παίξω απέναντι της στον ημιτελικό»
Ο ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή 12/09 με την ώρα να αναμένεται να γίνει γνωστή. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, NOVASPORTS Start και φυσικά από το live του Gazzetta.
