Η Ελλάδα πήρε την πρόκριση με τη Λιθουανία και περιμένει την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025. Δείτε όλα το bracket της φετινής διοργάνωσης.

Η Ελλάδα πήρε θριαμβευτική πρόκριση απέναντι στη Λιθουανία και έκλεισε θέση της στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Εκεί όπου θα βρει απέναντί της την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.

Αυτό είναι και το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, με το δεύτερο να προκύπτει από τους προημιτελικούς της Τετάρτης. Εκεί όπου η Φινλανδία αντιμετωπίζει τη Γεωργία (17:00) και λίγο αργότερα, στις 21:00 η Γερμανία τη Σλοβενία.

Η Φάση των «16» στο Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Λιθουανία - Λετονία 88-79

Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

- Πορτογαλία Τουρκία - Σουηδία 85-79

- Σουηδία Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Ισραήλ 84-79

Πολωνία - Βοσνία 80-72

Ιταλία - Σλοβενία 77-84

Γαλλία - Γεωργία 70-80

Προημιτελικοί

Λιθουανία - Ελλάδα 76-87

Τουρκία - Πολωνία 91-77

Γερμανία - Σλοβενία (12)

Φινλανδία - Γεωργία (13)

Ημιτελικοί

Ελλάδα - Τουρκία / 15

12 - 13 / 16

Μικρός Τελικός

Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16

Τελικός