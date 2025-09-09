EuroBasket 2025: Το bracket των νοκ άουτ και το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών
Η Ελλάδα πήρε θριαμβευτική πρόκριση απέναντι στη Λιθουανία και έκλεισε θέση της στα ημιτελικά του EuroBasket 2025. Εκεί όπου θα βρει απέναντί της την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν.
Αυτό είναι και το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών, με το δεύτερο να προκύπτει από τους προημιτελικούς της Τετάρτης. Εκεί όπου η Φινλανδία αντιμετωπίζει τη Γεωργία (17:00) και λίγο αργότερα, στις 21:00 η Γερμανία τη Σλοβενία.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Προημιτελικοί
Ημιτελικοί
- Ελλάδα - Τουρκία / 15
- 12 - 13 / 16
Μικρός Τελικός
Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16
Τελικός
- Νικητής 15 - Νικητής 16
