EuroBasket 2025: Αυτά είναι τα ζευγάρια των προημιτελικών
Το EuroBasket 2025 θα μπορούσε σίγουρα να είναι από τα πιο ανατρεπτικά, καθώς οι εκπλήξεις πάνε κι έρχονται. Ωστόσο, η Ελλάδα διατήρησε τον ρόλο του φαβορί και τσέκαρε την τελευταία θέση των προημιτελικών νικώντας το Ισραήλ με 84-79, έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η «γαλανόλευκη» θα συναντήσει τη Λιθουανία στην επόμενη φάση με στόχο τα ημιτελικά.
Στα άλλα ματς, η Σλοβενία κατάφερε να πετάξει εκτός διοργάνωσης την Ιταλία με 77-84 με τον τρομερό Λούκα Ντόντσιτς και θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στη φάση των «8». Η Γεωργία έκανε ένα από τα μεγάλυτερα «μπαμ» στη διοργάνωση κερδίζοντας την Γαλλία με 80-70 για να πάρει κι εκείνη το εισιτήριο για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία με φόντο την είσοδο στις τέσσερις καλύτερες ομάδες στη διοργάνωση.
Το άλλο ζευγάρι των προημιτελικών είναι αυτό της Τουρκίας κόντρα στην Πολωνία, ενώ η Λιθουανία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ελλάδα-Ισραήλ.
Η Φάση των «16» στο Eurobasket
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
Προημιτελικοί
- Λιθουανία - Ελλάδα (10)
- Τουρκία - Πολωνία (11)
- Γερμανία - Σλοβενία (12)
- Φινλανδία - Γεωργία (13)
Ημιτελικοί
- 10 - 11 / 15
- 12 - 13 / 16
Μικρός Τελικός
Ηττημένος 15 - Ηττημένος 16
Τελικός
- Νικητής 15 - Νικητής 16
