FIBA: Παραμένει στην 13η θέση της Παγκόσμιας κατάταξης η Ελλάδα
Έπειτα το πέρας, όλων των αγώνων των προκριματικών, ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η FIBA έκανε γνωστή την ανανεωμένη Παγκόσμια κατάταξη.
Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Ελλάδος, βρίσκεται σταθερά στην 13η θέση, έπειτα από τις πρώτες δύο νίκες που πραγματοποίησε, κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία.
Η Τουρκία και η Λετονία ήταν οι χώρες που υπέστησαν, μικρή διαφοροποίηση σε σύγκριση με το πως ήταν διαμορφώνει αρχικά η σχετική λίστα.
Όσον αφορά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, βρέθηκε στην 11η θέση, ενώ η Λετονία έπεσε στην 12η, μία πάνω από την Ελλάδα.
Την πρωτιά κατέχει η Αμερική με τη Γερμανία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και τους Σέρβους να ολοκληρώνουν την πρώτη τριάδα.
🚨 WORLD RANKING ALERT 🚨— FIBA Basketball (@FIBA) December 4, 2025
Türkiye 🇹🇷 are the risers of Top 20 after a stellar performance in #FIBAWC Qualifiers 🔥 pic.twitter.com/m1OUssi2e2
