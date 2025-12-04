Γνωστή έκανε η FIBA, τη σχετική λίστα της Παγκόσμιας κατάταξης, με την Ελλάδα να παραμένει σταθερά στην 13η θέση.

Έπειτα το πέρας, όλων των αγώνων των προκριματικών, ενόψει Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η FIBA έκανε γνωστή την ανανεωμένη Παγκόσμια κατάταξη.

Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Ελλάδος, βρίσκεται σταθερά στην 13η θέση, έπειτα από τις πρώτες δύο νίκες που πραγματοποίησε, κόντρα σε Ρουμανία και Πορτογαλία.

Η Τουρκία και η Λετονία ήταν οι χώρες που υπέστησαν, μικρή διαφοροποίηση σε σύγκριση με το πως ήταν διαμορφώνει αρχικά η σχετική λίστα.

Όσον αφορά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, βρέθηκε στην 11η θέση, ενώ η Λετονία έπεσε στην 12η, μία πάνω από την Ελλάδα.

Την πρωτιά κατέχει η Αμερική με τη Γερμανία να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και τους Σέρβους να ολοκληρώνουν την πρώτη τριάδα.